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    民眾黨花蓮大眾走 屯田練兵紮根基層

    台灣民眾黨舉行全台大眾走活動今天抵達花蓮，立委、選戰小組召集人蔡壁如與黨籍推薦的候選人一起簽署支持18歲公民權入憲的訴求。（記者王錦義攝）

    台灣民眾黨舉行全台大眾走活動今天抵達花蓮，立委、選戰小組召集人蔡壁如與黨籍推薦的候選人一起簽署支持18歲公民權入憲的訴求。（記者王錦義攝）

    2022/06/24 12:49

    〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣民眾黨舉行全台大眾走活動，今天抵達花蓮，立委、選戰小組召集人蔡壁如說，民眾黨資源不多，那就用一步一腳印的方式行腳基層，傳遞民眾黨的價值理念，透過各地地方黨部，幫助地方小資店創業，推動屯田計畫。

    蔡壁如說，立法院在今年3月三讀通過，只差年底獲得965萬票公民複決通過的臨門一腳，這次大眾走，民眾黨要用雙腳走遍台灣，象徵與台灣青年共創未來的決心，推動18歲在完全負責的同時也能有投票權，讓青年成為國家的主人翁不再只是口號。

    民眾黨的參選者多是素人、經費有限，因此平時就要屯糧，透過咖啡廳或小農等因地制宜方式，和民眾接觸、了解民眾需求。蔡壁如說，像是縣議員第三選區參選人潘璿安的總部，空間藝術感十足，牆上掛滿畫家Roath Rata（何玉媚）畫作，透過這樣的空間，幫助地方小資店創業，開始民眾黨的屯田計畫。

    參選人潘璿安說，花蓮數十年來長期的政治型態一直是藍大於綠，只要是國民黨提名參選十之有九一定當選，所以導致了怠惰、迂腐、貪污、賄選事件層出不窮，無作為的民意代表讓花蓮縣民對地方建設結果完全無感，他完全支持18歲公民權的推動，更支持青年及素人參政。

    28歲、吉安鄉第三選區鄉民代表參選人楊靖妍說，花蓮年輕人口外流嚴重，畢業後大多會選擇外縣市求職，花蓮雖為觀光大縣，但職業選擇少，薪資不如期待，儘管想要返鄉，但礙於現實往往會卻步，希望大家能支持18歲公民權，透過投票，可更聚焦年輕人的問題是什麼。

    蔡壁如與民眾黨推薦的花蓮縣議員第一選區參選人傅國淵、第三選區參選人潘璿安、花蓮市第五選區平地原住民市民代表參選人林錦生、吉安鄉第三選區鄉民代表參選人楊靖妍、光復鄕第一選區鄉民代表參選人鍾貴雄等人一起簽署支持18歲公民權入憲的訴求。

    台灣民眾黨舉行全台大眾走活動今天抵達花蓮，立委、選戰小組召集人蔡壁如與黨籍推薦的候選人一起簽署支持18歲公民權入憲的訴求。（記者王錦義攝）

    台灣民眾黨舉行全台大眾走活動今天抵達花蓮，立委、選戰小組召集人蔡壁如與黨籍推薦的候選人一起簽署支持18歲公民權入憲的訴求。（記者王錦義攝）

    台灣民眾黨舉行全台大眾走活動今天抵達花蓮，立委、選戰小組召集人蔡壁如與黨籍推薦的候選人一起簽署支持18歲公民權入憲的訴求。（記者王錦義攝）

    台灣民眾黨舉行全台大眾走活動今天抵達花蓮，立委、選戰小組召集人蔡壁如與黨籍推薦的候選人一起簽署支持18歲公民權入憲的訴求。（記者王錦義攝）

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