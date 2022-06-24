參選基隆市長 蔡適應：民調高低平常心看待

民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應表示，對於民調的高低他都是以平常心來看待，這只是暫時性的反應民意，他認為現階段重點不在於討論民調，而在於疫情後各項產業的振興。（記者俞肇福攝）

2022/06/24 12:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨市長參選人謝國樑日前質疑媒體所做的民調高低，民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應表示，對於民調的高低他都是以平常心來看待，這只是暫時性的反應民意，坊間也有不少民調，蔡適應都是維持領先，但是這都只是作為選舉策略的參考，沒有必要一直拿民調來炒作新聞，他尊重每個候選人的選舉策略，他認為現階段重點不在於討論民調，而在於疫情後各項產業的振興。

蔡適應表示，他希望基隆市的工商產業可以快速的回到疫情前，所以6月10日到19日基隆市政府舉辦城市博覽會，攜手中央和地方來推動振興，蔡英文總統也說疫情後的振興，就從基隆開始；他認為一個有志於從政的政治人物，在這個時間點應該把心思放在如何讓基隆的經濟能夠振興起來，如何讓基隆的公共建設不因疫情而停滯，這才是對基隆市民負責的表現，一直談民調，對他來說沒意義。

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為協助防疫工作，蔡適應今日號召企業友人-意欣國際有限公司，捐贈2000份唾液快篩給基隆市政府教育處，讓基隆市5歲以下的孩童可以免於戳鼻子之苦，又能安心防疫。

為協助防疫工作，民進黨立委蔡適應（中）今日（24日）號召意欣國際有限公司，捐贈2000份唾液快篩給基隆市政府教育處，讓基隆市5歲以下的孩童可以免於戳鼻子之苦，又能安心防疫；基隆市教育處長杜國正（左）代為受贈。（記者俞肇福攝）

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