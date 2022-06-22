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    民進黨徵召戰基隆 蔡適應劍指謝國樑：8年前就被淘汰

    立委蔡適應獲提名參選基隆市長。（記者劉信德攝）

    立委蔡適應獲提名參選基隆市長。（記者劉信德攝）

    2022/06/22 16:23

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會今天通過徵召提名立委蔡適應參選基隆市長，蔡適應表示過去基隆曾在國民黨執政時因雙北夾擊被邊緣化，8年來在現任市長林右昌與他聯手爭取中央資源、蔡總統大力相挺才能蛻變，國民黨現在卻提名8年前就被淘汰的「待觀察立委」謝國樑，證明他們活在過去、無法符合基隆市民的期待。

    蔡適應表示，過去國民黨完全執政的基隆，預算少、補助少，縣市排名吊車尾，在雙北挾擊下，成為邊緣化城市，2014年底林右昌當選基隆市長後，許多願景受制於前朝債台高築、有志難伸，2016民進黨中央執政，他與林右昌聯手爭取中央資源，每年中央補助平均超過百億元，感謝蔡總統大力相挺，基隆才有蛻變的機會。

    蔡適應表示，基隆第一階段已蛻變完成，第二階段交給他，他跟林右昌一樣有城市規劃及都市設計的專業，他會繼續打拚，讓基隆這座台灣的起點城市繼續前行，未來軍港西遷完成後，要繼續發展基隆港成為「東亞國際郵輪營運中心」，以及已經進入環評的「基隆捷運」、剛通過可行性評估的高速公路「國道一號大華至汐止拓寬案」，將打通北北基生活圈的任督二脈，基隆在觀光、交通、經濟就業將全面提升。

    蔡適應也說，蛻變的基隆已經擺脫「三高」高自殺、高離婚、高失業率的城市，基隆不能再走回頭路，蛻變的基隆無法接受「舊時代」的政治人物，國民黨在基隆已經有一位吊車尾的市長，現在又提名一位8年前就被淘汰的「待觀察立委」，證明他們活在過去，已經無法符合基隆市民的期待，林右昌先前已擊出基隆市政全壘打，接下來換他上場，他已準備好打出基隆隊勝利的全壘打，「BACK TO BACK接棒基隆、光耀基隆！」

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