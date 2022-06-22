朱立倫自豪「訪美最高禮遇」 綠委傻眼：我都替他尷尬了

日前訪美回國的國民黨主席朱立倫表示，此行獲得非總統候選人有史以來最高層級的接待和禮遇。對此，民進黨立委林俊憲直言「我都替朱主席尷尬了」，圖為朱立倫於大華府地區僑宴致辭畫面。（國民黨提供）

2022/06/22 21:09

〔記者陳政宇／台北報導〕日前訪美回國的國民黨主席朱立倫今（22日）表示，此行獲得非總統候選人有史以來最高層級的接待和禮遇。對此，民進黨立委林俊憲直言，「面都沒碰到就喊最高禮遇，我都替朱主席尷尬了」。

朱立倫今日在國民黨中常會分享，他特別感謝美國行政部門、官方，包括AIT及國務院，給予非總統候選人有史以來算是最高層級的接待和禮遇，非常多的智庫和美國學界朋友，幾乎全面出來跟他們見面、邀約吃飯、座談，他也感謝僑界及海外黨團的動員努力。

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對此，林俊憲透過臉書指出，朱立倫結束浩浩蕩蕩的訪美之行後，似乎對這趟旅程非常滿意，還說是「非總統侯選人最高的禮遇」，姑且不論這是否代表他無意角逐總統，也不論所謂的禮遇是高是低，畢竟這種事情無從比較起，「只問一件事就好：這趟小旅行究竟達成了什麼效果？」

林俊憲表示，國內輿論就不用說了，各界對於朱立倫突然急轉彎大喊親美只感到困惑，畢竟不少國民黨人士同時還在大喊親中，自己都沒有共識外人看了只覺得莫名其妙。而國外呢？朱立倫有與美方達成什麼樣的共識嗎？好像也沒有，也難怪最後只拿著「禮遇」出來說嘴。

綜觀朱立倫整趟訪美行，林俊憲說，自己印象最深的一個新聞，就是原本朱立倫期望訪問華府時能與印太事務總監坎貝爾（Kurt Campbell）會談，結果對方說另有行程不在就跑了，很是尷尬。事後美方也未對這次訪問發表隻字片語，彷彿一切未曾發生過，只看到朱立倫一個人的心得感想，和觀光客也沒什麼不同。

「他不尷尬我都替他尷尬了！」林俊憲強調，朱立倫此次訪美的總結，只能用「一廂情願」來形容，朱固然理解美台關係有多重要，但事先沒有互信基礎的情況下就跑去，至少也該對「瘋豬肉」道歉吧。明眼人都看得出碰了軟釘子，還要騙自己「最高禮遇」，但無論如何，難得疫情期間還能夠去美國遊覽一下，也算是幸福。

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