柯文哲再敗！拒發敬老金告議會違憲 行政院：難認定牴觸憲法

台北市長柯文哲堅決反對發放重陽敬老金，台北市議會去年通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求恢復發放，柯文哲先提覆議案失敗，再函告行政院請示牴觸憲法無效，但行政院回函，認為此案尚難認定有牴觸《憲法》、《地方制度法》、《財政紀律法》等規定。（資料照；本報合成）

2022/06/22 18:37

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求台北市政府恢復發放重陽敬老金，但市長柯文哲堅決反對，先提覆議案失敗後，再函告行政院請示牴觸憲法為無效，但經行政院回函說明，此案尚難認定有牴觸《憲法》、《地方制度法》、《財政紀律法》等規定，市議員王欣儀要求市府應遵照議會決議恢復發放敬老金。

對此，台北市政府表示，對於行政院針對「台北市重陽敬老金致送自治條例」牴觸憲法及法律之無效回函深表遺憾，市府將依據函文內容之「零基預算」及「財政收支平衡」的精神，按照施政優先順序分配資源，就預算配置做整體性考量。

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台北市議會去年通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，明文要求北市府恢復發放重陽敬老金，掀起府會對決、輪番出招，柯文哲提出覆議案遭議會表決駁回後，再向行政院函告自治條例牴觸憲法無效。

行政院今正式函覆台北市政府，指該自治條例之決議案「尚難認定有牴觸《憲法》、《地方制度法》、《財政紀律法》等規定」，等同宣告台北市府再敗一局。

王欣儀今於議會大會時要求市府勿再繼續推託，應立即按照議會決議、公告「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，並按照自治條例規定著手將重陽敬老金編列於112年度總預算案，於下會期送入議會審查。

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