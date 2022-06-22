為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲再敗！拒發敬老金告議會違憲 行政院：難認定牴觸憲法

    台北市長柯文哲堅決反對發放重陽敬老金，台北市議會去年通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求恢復發放，柯文哲先提覆議案失敗，再函告行政院請示牴觸憲法無效，但行政院回函，認為此案尚難認定有牴觸《憲法》、《地方制度法》、《財政紀律法》等規定。（資料照；本報合成）

    台北市長柯文哲堅決反對發放重陽敬老金，台北市議會去年通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求恢復發放，柯文哲先提覆議案失敗，再函告行政院請示牴觸憲法無效，但行政院回函，認為此案尚難認定有牴觸《憲法》、《地方制度法》、《財政紀律法》等規定。（資料照；本報合成）

    2022/06/22 18:37

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求台北市政府恢復發放重陽敬老金，但市長柯文哲堅決反對，先提覆議案失敗後，再函告行政院請示牴觸憲法為無效，但經行政院回函說明，此案尚難認定有牴觸《憲法》、《地方制度法》、《財政紀律法》等規定，市議員王欣儀要求市府應遵照議會決議恢復發放敬老金。

    對此，台北市政府表示，對於行政院針對「台北市重陽敬老金致送自治條例」牴觸憲法及法律之無效回函深表遺憾，市府將依據函文內容之「零基預算」及「財政收支平衡」的精神，按照施政優先順序分配資源，就預算配置做整體性考量。

    台北市議會去年通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，明文要求北市府恢復發放重陽敬老金，掀起府會對決、輪番出招，柯文哲提出覆議案遭議會表決駁回後，再向行政院函告自治條例牴觸憲法無效。

    行政院今正式函覆台北市政府，指該自治條例之決議案「尚難認定有牴觸《憲法》、《地方制度法》、《財政紀律法》等規定」，等同宣告台北市府再敗一局。

    王欣儀今於議會大會時要求市府勿再繼續推託，應立即按照議會決議、公告「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，並按照自治條例規定著手將重陽敬老金編列於112年度總預算案，於下會期送入議會審查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲赴北市議會新黨黨團求追加14項預算 挨轟「就是不發重陽敬老金」
    2022/04/27 18:08

    柯文哲赴北市議會新黨黨團求追加14項預算 挨轟「就是不發重陽敬老金」
    北市發函敬老金案無效議會拒審總預算 議員︰等柯文哲道歉
    2022/01/26 15:59

    北市發函敬老金案無效議會拒審總預算 議員︰等柯文哲道歉

    看見土城真本事 與自然交往
    柯文哲「突襲」敬老金案惹怒議員 黃珊珊急解釋：絕非刻意設計
    2022/01/25 18:16

    柯文哲「突襲」敬老金案惹怒議員 黃珊珊急解釋：絕非刻意設計
    宋楚瑜轟柯P釀台灣民主重大危機 北市府：對民主政體存錯誤理解
    2021/12/28 17:11

    宋楚瑜轟柯P釀台灣民主重大危機 北市府：對民主政體存錯誤理解

    2022世界首獎建築在板橋！
    敬老金覆議案失敗北市府將向政院提函告條例無效 藍酸：拖時間不會成功
    2021/12/22 17:23

    敬老金覆議案失敗北市府將向政院提函告條例無效 藍酸：拖時間不會成功
    柯文哲提覆議案遭封殺 北市府將恢復發放重陽敬老金
    2021/12/22 15:25

    柯文哲提覆議案遭封殺 北市府將恢復發放重陽敬老金
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播