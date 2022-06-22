藍營議員請黃偉哲除三害 民進黨：勿政治口水

南市議員李中岑、蔡育輝及蔡淑惠（由左而右）聯合質詢。蔡育輝、李中岑請市長黃偉哲如果想要順利連任，一定要清除身邊的三害。（記者蔡文居攝）

2022/06/22 15:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行政總質詢，國民黨台南市議員蔡育輝、李中岑及蔡淑惠今天一起聯合質詢，蔡育輝、李中岑聯手請市長黃偉哲如果想要順利連任，一定要清除身邊的三害，並影射其中一人為民進黨南市黨部主委潘新傳。

潘新傳表示，選舉期間把黨部公益行為泛政治化，選舉是一時的，幫助社會弱勢是永續的，呼籲議員不要把愛心加入政治口水，希望讓社會可以更加和諧。市黨部拋磚引玉的公益作為，可以拓展到每個角落，讓政府對弱勢的關懷政策，可以真正照顧到每個需要的市民。

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市長黃偉哲則表示，如果有涉及弊案就提出檢舉、依法偵辦。

市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑3人今天穿著「可憐ㄟ台灣人白色」T恤進行聯合質詢，批評中央防疫政策的不當。

蔡育輝、李中岑表示，這三害分別涉及學甲爐渣案、樂活基金會包市府招標案及弊案纏身，社會觀感不好，黃偉哲市長如果想要順利連任，一定要除三害。

蔡育輝、李中岑認為，外界已經將黃偉哲市長跟民進黨市黨部主委潘新傳等人連結，市長要除三害才能破除不好的社會觀感，還市府清明的政治氛圍。

民進黨南市黨部表示，相關內容以臆測方式呈現，恐誤導社會觀感不佳聯想，選舉期間對於此抹黑行為，南市黨部嚴重駁斥。主委潘新傳表示，自上任市黨部主委，期許黨部不再只是選舉的工具，能夠與民間接地氣，因此結合百工百業促進地方發展，並以關懷協助社會弱勢為出發，例如關懷街友、母親節關懷失智老人等公益活動、幫助農民解決高麗菜、紅蔥頭滯銷問題等，以實際行動展現的價值。

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