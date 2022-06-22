藍營為黑心快篩揚言「罷審監院預算」 綠委批：政治黑手干擾辦案

羅致政說，國民黨以政治黑手企圖影響案辦，民進黨團不能接受。（記者陳政宇攝）

2022/06/22 11:57

〔記者陳政宇／台北報導〕針對外界要求立案調查進口快篩試劑混用、冒用爭議，監察院昨籲請尊重其獨立行使職權的空間與作為，立法院國民黨團今（22）日則揚言，不排除罷審監察院預算。對此，民進黨立委羅致政回應，國民黨過去兩年多來的手法都一樣，以政治黑手伸進司法和監察，民進黨團會支持監察院獨立辦案。

對此，羅致政今日受訪表示，我們一向尊重、也支持監察院獨立辦案，國民黨用審預算或拒審預算的方式，反而很明目張膽，干擾、指導整個監察院的辦案，我們非常不能接受。

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羅致政直言，過去兩年多來，國民黨的手法都一樣，用這種政治黑手伸進司法、伸進監察，企圖影響整個運作，民進黨團支持監院用獨立辦案的精神，處理可能涉及政府行政機關的作為。

針對國民黨所要求的立案調查，監察院昨表示，鑒於近來不乏針對特定個案，透過輿論，指訴委員職權行使時機、調查方式與程序者，籲請各界尊重監委獨立行使職權的空間與作為。

立法院國民黨團總召曾銘宗則回應，假設監察院現在辦案看顏色、看政黨，監察院都不自重，自我放棄憲法賦予的權責，這樣的監察院不要也罷。他更揚言，立法院下會期開審112年度預算，國民黨團不排除罷審監察院預算。

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