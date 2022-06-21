謝龍介挨告後今控告涉勒索圖利 南市經發局長稱將再提「加重毀謗」
〔記者王姝琇／台南報導〕台南市議員謝龍介今（21）日到台南地檢署按鈴控告經發局長陳凱凌涉嫌圖利、勒索。陳凱凌表示，13日以前往地檢署提告謝龍介涉嫌毀謗，地檢署將依法進行偵辦，強調「謝龍介議員既已提告，就到法院說清楚講明白，不要以抹黑的手段進行選舉。」
謝龍介日前在市政總質詢時，根據爆料陳情提出陳凱凌的房產爭議、欺凌下屬、政策買票、「技術性操縱」七股工業區開發案，以及涉嫌勒索開發商等事件。對此，陳凱凌13日以謝用黑函質詢並製作文宣發放，提出誹謗告訴。今天謝龍介也前往台南地檢署，具狀告發陳凱凌4大案。
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謝龍介提出包括，陳凱凌違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准，涉嫌「圖利」。操縱散佈「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用之不利消息，要求廠商拿錢擺平，涉嫌「藉勢藉端勒索財物」。
另操縱「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案之金額，獨厚特定廠商；操縱降低「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」之契約門檻，護航特定廠商得標。嗣後，特定廠商辦理驗收時爆出多項缺失，陳凱凌再下令更換主驗人，並重新驗收，護航取得工程款，涉嫌「圖利」。
謝龍介也表示，「我已經等不及要跟陳局長對簿公堂，法院見！」
陳凱凌回應，已於13日至地檢署提告謝涉嫌毀謗，地檢署將依法進行偵辦。司法機關的公正性應該受到尊重，不應該將黑函或司法機關，當成選舉造勢的工具。「我深信相信司法將還給我及同仁清白。謝龍介議員既已提告，就到法院說清楚講明白，不要以抹黑的手段進行選舉。」此外，謝龍介今天以不實內容製作圖卡，陳凱凌表示將追加提出「加重毀謗」罪。