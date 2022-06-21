謝龍介挨告後今控告涉勒索圖利 南市經發局長稱將再提「加重毀謗」

台南市議員謝龍介今日到台南地檢署按鈴控告經發局長陳凱凌涉嫌圖利、勒索。（記者王捷攝）

2022/06/21 11:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市議員謝龍介今（21）日到台南地檢署按鈴控告經發局長陳凱凌涉嫌圖利、勒索。陳凱凌表示，13日以前往地檢署提告謝龍介涉嫌毀謗，地檢署將依法進行偵辦，強調「謝龍介議員既已提告，就到法院說清楚講明白，不要以抹黑的手段進行選舉。」

謝龍介日前在市政總質詢時，根據爆料陳情提出陳凱凌的房產爭議、欺凌下屬、政策買票、「技術性操縱」七股工業區開發案，以及涉嫌勒索開發商等事件。對此，陳凱凌13日以謝用黑函質詢並製作文宣發放，提出誹謗告訴。今天謝龍介也前往台南地檢署，具狀告發陳凱凌4大案。

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謝龍介提出包括，陳凱凌違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准，涉嫌「圖利」。操縱散佈「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用之不利消息，要求廠商拿錢擺平，涉嫌「藉勢藉端勒索財物」。

另操縱「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案之金額，獨厚特定廠商；操縱降低「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」之契約門檻，護航特定廠商得標。嗣後，特定廠商辦理驗收時爆出多項缺失，陳凱凌再下令更換主驗人，並重新驗收，護航取得工程款，涉嫌「圖利」。

謝龍介也表示，「我已經等不及要跟陳局長對簿公堂，法院見！」

陳凱凌回應，已於13日至地檢署提告謝涉嫌毀謗，地檢署將依法進行偵辦。司法機關的公正性應該受到尊重，不應該將黑函或司法機關，當成選舉造勢的工具。「我深信相信司法將還給我及同仁清白。謝龍介議員既已提告，就到法院說清楚講明白，不要以抹黑的手段進行選舉。」此外，謝龍介今天以不實內容製作圖卡，陳凱凌表示將追加提出「加重毀謗」罪。

經發局長陳凱凌表示，謝龍介以不實內容製作圖卡，他將再追加提出「加重毀謗」罪。（記者王姝琇翻攝）

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