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    控告謝龍介誹謗 南市經發局長：抹黑提高聲量就要付法律代價

    南市經發局長陳凱凌（左）今天下午由律師陪同到台南地檢署控告謝龍介誹謗。（記者蔡文居攝）

    南市經發局長陳凱凌（左）今天下午由律師陪同到台南地檢署控告謝龍介誹謗。（記者蔡文居攝）

    2022/06/13 17:15

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府經發局長陳凱凌今天下午由律師陪同到台南地檢署，就台南市長參選人、市議員謝龍介以黑函質詢並製作文宣發放，提出誹謗告訴。陳凱凌表示，全民都在拚防疫，只有謝龍介在拚選舉，但如果以抹黑來提高選舉聲量，那就必須付出法律代價。

    謝龍介今天下午表示，「很好！大家直球對決！」轉移焦點不會改變真相和事實，過程中當然有查證，更沒有所謂「斷章取義」，所有錄音檔和檢舉函都有提供給媒體，有沒有內簽、公文都很清楚，就由司法調查來釐清真相。

    陳凱凌表示，他堅持工程款不能暴增、堅持綠電公開透明審查，這是為了捍衛市民的納稅錢也是捍衛市府同仁依法行政，若因此遭到「暗黑勢力」抹黑，他將力抗到底。

    陳凱凌說，七股工業區的開發預算，廠商在得標合約中承諾以48.7億完成開發；孰料，在一年之內，竟然提出增加預算至72億元，暴增超過23億元，逾越法定規定也造成市庫損失，他當然要捍衛市民的血汗錢與保護同仁依法行政，絕對不能妥協。謝龍介顛倒是非的指控，恐將造成市庫的損失。

    至於推動太陽能光電跨局處聯合審查，是公開透明的改革，也是廉能效率的進步，更邀請法務部檢調廉等單位，成立「綠能廉政平台」，以打擊不法恐嚇勒索。陳凱凌強調，若因為推動改革擋人財路，他會挺身戰鬥到底。

    對於南市經發局長陳凱凌提告一事，謝龍介說，「很好！大家直球對決！」就由司法調查來釐清真相。（圖由謝龍介提供）

    對於南市經發局長陳凱凌提告一事，謝龍介說，「很好！大家直球對決！」就由司法調查來釐清真相。（圖由謝龍介提供）

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