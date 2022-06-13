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    控告謝龍介涉誹謗 南市經發局長：錄音帶剪接斷章取義

    南市經發局長陳凱凌（見圖）表示將對議員謝龍介提出誹謗告訴。（記者蔡文居攝）

    南市經發局長陳凱凌（見圖）表示將對議員謝龍介提出誹謗告訴。（記者蔡文居攝）

    2022/06/13 11:50

    〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介上週在議會質詢以一份不具名的檢舉黑函，指控南市經發局長陳凱凌，告誡他要禁財色，並影射涉不法。陳凱凌今天在議會備詢時，公開反駁謝的錄音帶去頭去尾、斷章取義，他將對謝龍介提出誹謗告訴。

    對此，謝龍介回應說，「很好、很好，歡迎來告！正好可藉由司法來釐清。」

    陳凱凌聲明表示，近來對於沒有具名的黑函指控，謝龍介議員未經調查及調閱相關文件而逕行在議事現場質詢，他認為是不恰當，而且又在電台散播相關言論，他將於今日下午2點半赴台南地檢署，針對謝龍介以黑函質詢的部份及網路文宣提出誹謗告訴。

    陳凱凌說，以不實黑函說他涉及財色，他老婆也可能因此和他離婚，這已涉及人格侮辱，因此將提出告訴。

    民進黨市議員王錦德今天總質詢，針對近日來的風風雨雨，要求陳凱凌公開向社會大眾說明，不然以訛傳訛，對市府傷害很大。

    陳凱凌說，有關西市場工程，謝議員先前在議事廳所播放的錄音帶，裡面的內容是經過剪接，而且是斷章取義，只有中間的一小段，沒頭沒尾，也沒有前因後果。相關內容都沒完整，這是選舉話語，他會提出告訴。

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