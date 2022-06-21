柯志恩出線選高雄機會大 陳玉珍：尊重黨中央提名

立委陳玉珍。（資料照）

2022/06/21 10:30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨高雄市長提名，由智庫執行長柯志恩出線態勢越來越明確，先前也爭取提名的金門縣立委陳玉珍今表示，她會尊重黨中央的決定，但也認為，很多打仗的都是在地，到了要選舉，黨中央卻一點機會也不給，非常不應該。

對於國民黨高雄市長提名，陳玉珍今早接受廣播節目專訪時表示，當初是媒體訪問時提到國民黨沒有人參選高雄市長，她就說不可能，並提及如果沒人選她會去承擔重任，而現在是搶破頭，代表國民黨其實人才濟濟。

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陳玉珍說，她之前表達意願後，就去拜訪高雄市議會黨團，有其他人也有意願，就等黨中央通盤考量，她個人立場就是尊重黨中央決定，如果黨中央覺得柯志恩或其他人最適合，都非常好。

陳玉珍表示，個人意願很重要，就她觀察柯志恩的立場，柯並不排斥，但若黨中央徵召的話，若有相關民調，也要公開透明，對黨的民主是好事。

陳玉珍說，民調若是內部參考，當然可以不公布，但要讓有意願的人都理解，黨中央也必須跟在地議員談談，這樣大家才能同心協力，比較穩當，讓要參選的人未來路比較平坦。

陳玉珍強調，提名一定要尊重在地，就像新竹市在地有自己的想法，但中央一直猶豫不決，苗栗也是一樣，既然有人想要參選，立委徐志榮又那麼不想參選，為什麼一定要？跟在地溝通非常重要。

陳玉珍指出，對國民黨而言，很多打仗的都是在地議員、立委，往前面衝，但到了要選舉，他們願意爲黨一戰時，卻一點機會也不給，這沒有道理，至少要給公平參加的機會，有科學數據可以檢驗，連參加、競逐的機會都不給，是非常不應該的。

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