隔離中直播力推沈慧虹 林智堅向新竹市民保證「做得比我更好」

林智堅晚間開直播力推沈慧虹，向市民保證可做得比他更好！（記者蔡彰盛翻攝）

2022/06/20 22:31

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅今天（20日）晚間開直播，力推副市長沈慧虹接棒，他跟所有市民保證，沈慧虹絕對是一個值得大家託付的人選，是專業的交通文官出身，且她有不同於一般公務人員的特質，就是很有同理心、會替他人設想，如果未來由她來擔任市長不僅可以無縫接軌，甚至可以做得比他更好，因為她有細膩溫柔堅毅的特質。

林智堅說，桃園是他太太的家鄉，他求學階段都在桃園，過去陪太太回娘家，每一次都可以看到桃園真的好多好多建設在進行，這個是現任桃園市長鄭文燦努力的成果，當然新竹市也一樣，九月就要正式啟用的兒童醫院、這個月一定會開通的公道三、七月就會開球的棒球場，還有兒童探索館，都會在下半年，原先都是他很期待、很想要親自參與的公共工程會完成，但是因為突如其來的任務，他可能沒有辦法和所有的新竹的鄉親一起來見證它的啟用，不過大家放心，不管他人到哪裡去，始終都會關心新竹的大小事，這是不變的

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林智堅強調，沈慧虹是市府團隊裡面非常重要的夥伴，年輕的同仁都叫沈慧虹「虹姐」，為什麼是「姐」？就是給大家可以依靠的感覺，雖然是女性、有非常溫柔堅毅的特質，沈慧虹也非常勇敢、勇於承擔。

當時跟她提說可能希望她來參選新竹市長，她並沒有猶豫，可以感受到她有點訝異、有點激動，但是她就是覺得這是一個任務、是一個責任，她也熱愛這城市，願意來承擔，他真的是由衷感謝她。

過去這七年多來，沈慧虹都是扮演一個很稱職的腳色，擔任他的副手、隱身在他的背後，在他需要的時候做補位的動作，其實，新竹的里長、議員、社區的頭人都對她非常非常的熟悉，她都會代表參加這樣的活動，普遍的新竹市民可能還沒有那麼認識她，他跟所有市民朋友來保證，沈慧虹絕對是一個大家託付的人選。

林智堅說他的離開是必然，因為他本來就在今年年底就即將屆滿，雖然還有100多天，但該規劃的、該去編列的經費、該爭取的，在過去這段時間幾乎都已經努力拍板定案，該做的事情都準備差不多了，現在就是把這些工作趕快推進。

本來他的離開就是必然，只是他和沈副提早了，但是團隊每一個人都能夠做好補位的動作，一個城市的進步不會因為一個人或是幾個人而就停滯了，但是選對了一個會做事、或者有經驗、真心要來為城市做事的市長，當然是格外關鍵。

因為現在居隔期間7+7，30日後林智堅說可能需要一點時間把市政的工作再做最後的盤整和交接，預計應該在七月初到月中左右，他會提出辭呈，將戶籍遷到桃園，準備參選的工作。

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