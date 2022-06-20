隔離結束回竹市府辦交接 林智堅：將辭市長職並將戶籍遷桃園

新竹市長林智堅表示將提出辭呈，然後將戶籍遷到桃園市，接著啟動請益之旅。（資料照）

2022/06/20 13:10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕被民進黨徵召選桃園市長的新竹市長林智堅今表示，等他隔離結束之後，會回到市府交接相關工作告一段落後，會提出辭呈，然後將戶籍遷到桃園市，接著立即啟動向黨內前輩請益之旅，聆聽在地的聲音。

林智堅獲黨徵召選桃園市，但包含高虹安等在野黨酸說，之前不是才喊要推竹竹併，結果跑去選桃園，是量身打造，也有人說是落跑市長一事，林智堅說大新竹合併升格，這是超過五成以上縣市民期待的議題，他提出倡議之後，新竹縣長楊文科不僅支持並且加碼，不過相當遺憾的是，在推動過程當中，無論是國民黨或民眾黨，有意參選市長或縣長的政治人物，都刻意阻撓杯葛大新竹合併升格的修法，從過去的因人設事、從長計議等等，也因此他在過程當中，宣布不會參選大新竹的市長，要來促成大新竹的合併升格。

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他說，近期因要到桃園參選市長，在野黨尤其國民黨和民眾黨，又將這議題拿出來攻擊他，他想所有的國人，尤其是新竹縣市民眼睛是雪亮的，大家歷歷在目，當時在修法的過程當中，大家可以看到，國民黨及在野黨的立委占領主席台，不讓議程順利進行，現在反過頭來說他在大新竹合併議題上，沒有推動到一個段落就到桃園去。

他也要特別強調，修法的工作其實是在立法院，不管他在哪一個位置，都會持續支持並推動大新竹合併升格的議題，他也建議未來參選新竹縣、市長候選人，應該都要把大新竹合併升格議題，納入參選的政見，符合縣市民的期待。

當被問到是否會辭職，以及由誰代理市長、戶籍何時搬遷等問題，林智堅說目前因為確診關係，他正在家中居家隔離，待隔離結束之後，會回到市府工作崗位，把相關工作做一個交接，等相關工作告一個段落，會提出辭呈，當他辭職之後，戶籍當然就會遷到桃園市。

至於將投入桃園市長選戰，但像鄭寶清有些不同意見，未來將如何致力整合在地支持？林智堅首先要對昨天桃園市黨籍議員召開記者會，對他的支持及肯定表示感謝，也要對於黨內前輩所提出的建議，也會虛心的接受，另外在市政工作告一段落，到桃園市之後，會立即啟動向黨內前輩請益之旅，聆聽在地的聲音。

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