球來了就接 ！參選桃園市長與否林智堅首度表態

新竹市長林智堅上本報《官我什麼事》專訪提到：「團隊有需要，球來了，我就接」，鬆口願承擔轉戰桃園市長。（記者張家睿攝）

2022/06/17 10:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕被視為角逐2022年桃園市長熱門人選的新竹市長林智堅，接受自由電子報《官我什麼事》節目獨家專訪時說：「團隊有需要，球來了，我就接」，他絕對是不會迴避、直球對決的人。林智堅的這番談話被視為對轉戰桃園市長鬆口，他說：「對2022，不管我在哪個位置，都不會缺席，且為了國家及城市發展更好，球來了、就接」。

林智堅接受本報主持人吳亮儀提問轉戰桃園市長的話題時，他也不迴避地說：「希望國家更好、城市發展更好，那麼球來了，我就接」。

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對可能跟院長級的國民黨桃園市長參選人張善政對決，且在民調還追上張善政，林智堅分析說，桃園跟新竹，在歷史上有非常緊密的脈絡，在生活區域上，其實也是一個共同生活圈，這幾年他與市長鄭文燦，在市政的交流非常緊密，尤其疫情期間，為了防疫的流動政策，再加上南桃園的鄉親，在生活及習慣上會到新竹吃喝玩樂，或到城隍廟拜拜，南桃園鄉親看到新竹市的蛻變，也連帶對生活有感受，因此才會呈現在民調數字上。

對未來桃園市長與新竹市長的選舉是否採區域競選模式，林智堅也說，桃竹是共同生活圈，且現在早就不是單打獨鬥的時代，2018年他在競選連任時，就和新北市、基隆市、新竹市、桃園市有「會做事」的連線聯合競選模式。打選戰就是要贏，同個政黨在同樣政策或是經驗上，一起作戰，絕對比單打獨鬥的效果更好。

對如何化解轉戰桃園市長黨內的不同聲音，林智堅也說，民進黨向來不是一言堂，黨內對重大議題，都會有很多不同的意見和聲音，這是好事，且一個民主國家本該如此，對轉戰選桃園的這件事，不管未來發展如何，他都會聆聽大家的聲音。

持續努力推動「大新竹」合併升格

至於大新竹未來合併升格的期待，林智堅也說，「大新竹」這件事、合併升格是必然，民國71年，縣市分治後，讓兩個緊密相連的城市，在城市的區域治理、建設、人民的生活上，產生很多的隔閡與問題，包括交通、教育、水資源、環境等，他認為朝野政黨都應基於大新竹的發展，還有基於台灣半導體產業要跟全世界競爭，應要將這兩個縣市合併升格成為一個縣市，他承諾，只要還在公共事務工作的一天，就會持續努力推動，這個初衷不變。

林智堅最後在專訪中提到治理新竹市8年來的改變，他與團隊透過設計力導入公共建設，讓新竹市這座城市的關鍵字多了一個質感的「質」Quality，透過公共建設的改變，新竹市除具科技與歷史人文特色，現在更是座有質感的城市。

新竹市長林智堅上本報《官我什麼事》專訪。（記者張家睿攝）

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