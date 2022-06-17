為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    球來了就接 ！參選桃園市長與否林智堅首度表態

    新竹市長林智堅上本報《官我什麼事》專訪提到：「團隊有需要，球來了，我就接」，鬆口願承擔轉戰桃園市長。（記者張家睿攝）

    新竹市長林智堅上本報《官我什麼事》專訪提到：「團隊有需要，球來了，我就接」，鬆口願承擔轉戰桃園市長。（記者張家睿攝）

    2022/06/17 10:28

    〔記者洪美秀／新竹報導〕被視為角逐2022年桃園市長熱門人選的新竹市長林智堅，接受自由電子報《官我什麼事》節目獨家專訪時說：「團隊有需要，球來了，我就接」，他絕對是不會迴避、直球對決的人。林智堅的這番談話被視為對轉戰桃園市長鬆口，他說：「對2022，不管我在哪個位置，都不會缺席，且為了國家及城市發展更好，球來了、就接」。

    林智堅接受本報主持人吳亮儀提問轉戰桃園市長的話題時，他也不迴避地說：「希望國家更好、城市發展更好，那麼球來了，我就接」。

    對可能跟院長級的國民黨桃園市長參選人張善政對決，且在民調還追上張善政，林智堅分析說，桃園跟新竹，在歷史上有非常緊密的脈絡，在生活區域上，其實也是一個共同生活圈，這幾年他與市長鄭文燦，在市政的交流非常緊密，尤其疫情期間，為了防疫的流動政策，再加上南桃園的鄉親，在生活及習慣上會到新竹吃喝玩樂，或到城隍廟拜拜，南桃園鄉親看到新竹市的蛻變，也連帶對生活有感受，因此才會呈現在民調數字上。

    對未來桃園市長與新竹市長的選舉是否採區域競選模式，林智堅也說，桃竹是共同生活圈，且現在早就不是單打獨鬥的時代，2018年他在競選連任時，就和新北市、基隆市、新竹市、桃園市有「會做事」的連線聯合競選模式。打選戰就是要贏，同個政黨在同樣政策或是經驗上，一起作戰，絕對比單打獨鬥的效果更好。

    對如何化解轉戰桃園市長黨內的不同聲音，林智堅也說，民進黨向來不是一言堂，黨內對重大議題，都會有很多不同的意見和聲音，這是好事，且一個民主國家本該如此，對轉戰選桃園的這件事，不管未來發展如何，他都會聆聽大家的聲音。

    持續努力推動「大新竹」合併升格

    至於大新竹未來合併升格的期待，林智堅也說，「大新竹」這件事、合併升格是必然，民國71年，縣市分治後，讓兩個緊密相連的城市，在城市的區域治理、建設、人民的生活上，產生很多的隔閡與問題，包括交通、教育、水資源、環境等，他認為朝野政黨都應基於大新竹的發展，還有基於台灣半導體產業要跟全世界競爭，應要將這兩個縣市合併升格成為一個縣市，他承諾，只要還在公共事務工作的一天，就會持續努力推動，這個初衷不變。

    林智堅最後在專訪中提到治理新竹市8年來的改變，他與團隊透過設計力導入公共建設，讓新竹市這座城市的關鍵字多了一個質感的「質」Quality，透過公共建設的改變，新竹市除具科技與歷史人文特色，現在更是座有質感的城市。

    新竹市長林智堅上本報《官我什麼事》專訪。（記者張家睿攝）

    新竹市長林智堅上本報《官我什麼事》專訪。（記者張家睿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    《官我什麼事》精彩預告！林智堅首談「選桃園最大挑戰」
    2022/06/17 09:05

    《官我什麼事》精彩預告！林智堅首談「選桃園最大挑戰」
    民進黨選舉佈局// 林智堅選桃市長 沈慧虹戰竹市
    2022/06/17 05:30

    民進黨選舉佈局// 林智堅選桃市長 沈慧虹戰竹市

    小腿痠麻、浮腫？打造腿模這招有解
    確診後首發聲！ 林智堅批「這些人」：把火災當政治攻擊工具
    2022/06/16 22:10

    確診後首發聲！ 林智堅批「這些人」：把火災當政治攻擊工具
    林智堅確診 喉嚨癢痛、發燒、呼吸道不適
    2022/06/16 18:34

    林智堅確診 喉嚨癢痛、發燒、呼吸道不適

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    民進黨桃市長人選 最快下週三提名
    2022/06/16 05:30

    民進黨桃市長人選 最快下週三提名
    遭批空降、無參賽權？桃園市長選戰耳語多 林智堅幕僚這樣說
    2022/06/15 19:48

    遭批空降、無參賽權？桃園市長選戰耳語多 林智堅幕僚這樣說
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播