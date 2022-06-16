民進黨徵詢桃園市長人選 鄭運鵬證實：的確沒安排我

鄭運鵬呼籲，黨內不要因提名而內耗，民進黨在北台灣沒有內耗的本錢。（記者陳政宇攝）

2022/06/16 12:41

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨備戰桃園市長選舉，前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等3人皆已接受黨中央的徵詢，新竹市長林智堅轉戰與否也成為關注焦點。民進黨立委鄭運鵬今（16）日指出，徵詢作業的確沒安排自己，因為他不需要拘泥於形式；提名重點在於說服市民繼續支持民進黨執政，才能確保延續桃園市長鄭文燦兩任的成績。

鄭運鵬今日受訪表示，有媒體報導中央黨部徵詢桃園有意參選的前輩，的確沒有安排自己的行程，因為之前他已經在很多場後會場合向中央黨部和鄭文燦表達，個人不需要拘泥於形式，一切尊重配合中央黨部的決定，也認為目前的節奏掌握得很恰當。

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針對桃園大選的思考和做法，鄭運鵬說明，就是讓桃園市民可以認同相信繼續由民進黨執政，才能確保延續鄭文燦兩任的成績，而且還要提升桃園在全國的地位。因此，對民進黨來說，提出一位市民相信有這施政能力能夠勝選的候選人才是重點，「提名的形式、時間、在地外來都不是重點，重點是能夠說服市民繼續支持民進黨的桃園執政」。

據此，鄭運鵬強調，這段時間他的做法有兩個原則，一是黨內不要因為提名而內耗，民進黨在北台灣沒有內耗的本錢。二是他自己不能消耗，身為黨內在桃園最資深的立委，需要他扛起責任，要能馬上出發參選。他也不會因為自己可能參選，就去批評其他在地前輩、其他潛在外縣市前輩適不適合、能力如何，每一位有意願意參選的先進，包含國民黨參選人，他都祝福。

至於，有媒體報導「鄭運鵬表達不參加黨內提名」，鄭運鵬澄清，他這段時間以來都向各界說明，作為黨內最資深的立委，有自己必須承擔的責任，必須保持在中央黨部要徵召我參選，一定要有能力隨時出發勝選；但是如果提名比自己更強的先進，他也全力支持祝福，這是一貫的態度，也沒有任何人可以代表他表達參選與否的意願。

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