民進黨徵召林智堅選桃園市長 藍問曾說不選桃市還算不算數？

民進黨選對會昨徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長。（資料照）

2022/06/19 11:07

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨選對會昨徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，國民黨立委今質疑，林智堅去年9月曾承諾新竹市長後續任期做好做滿，還說不會選桃園市長，不到1年時間，承諾還算不算數？應該公開說明清楚。

對於林智堅參選桃園市長，鄭正鈐今受訪表示，很多新竹市民感到惋惜，如果林智堅能把8年市長任期做滿會更好，現任地方首長去選另一縣市的首長，是特殊情況，跟民代轉換跑道不太一樣，地方民眾有不同看法﹔重點是桃園市民願不願意買單，是最關鍵問題。

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鄭正鈐說，林智堅得到民進黨徵召到桃園參選，表示林智堅在「大新竹合併」不容易繼續扮演推動者角色，林智堅要不要對新竹市民道歉，自己要做選擇，也許林覺得提出議案就夠了，就可以揮揮衣袖到桃園去。

對於綠營認為，林智堅的狀況和前高雄市長韓國瑜不一樣，國民黨立委李德維諷刺，確實不一樣，因為韓國瑜是國民黨，林智堅是民進黨，所以國民黨不可以，民進黨可以。

國民黨立委洪孟楷則指出，去年9月6日，林智堅受訪提「大新竹合併」願景，曾承諾後續市長任期做好做滿，還重申不會參選桃園市長，不到1年的時間，「這個人是不是你？」承諾算不算數？不要逃避，要公開說明清楚。

針對國民黨新竹市長提名佈局，鄭正鈐則表示，他本身是中常委，有比較多的機會跟中央討論新竹市長人選的問題，國民黨中央還沒有確定提名人選，還在徵詢階段，黨中央口袋裡有好幾個名單，都在評估中，等到確定時，他一定會盡最大的努力進行輔選工作。

鄭正鈐也認為，在綠營人選已經確定時，地方基層有比較強烈的焦慮感，希望中央能做一些決定，但相信中央在提名策略中一定有節奏的安排，尊重中央規劃。

對於若黨中央決定提名他，「球來了」是否會接？鄭正鈐則說，身為一個黨員，如果「球來了」，一定要穩定地把它接好，這是一定要的。

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