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    雙虹對決提前開打？沈慧虹火力全開、叫陣高虹安

    新竹市副市長沈慧虹今叫陣立委高虹安。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市副市長沈慧虹今叫陣立委高虹安。（記者蔡彰盛攝）

    2022/06/19 12:50

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨立委高虹安說新竹市長林智堅去選桃園「會讓新竹市民失望」，將代表民進黨角逐下屆新竹市長的副市長沈慧虹今叫陣，高虹安最近一直都在對新竹市說三道四，她連是否願意為新竹人來做事情、是否願意真心來竹市參選，是否願意耕耘這塊土地，高都猶豫再三、猶豫不決。相對於高對新竹市沒有真心也沒有誠心，她自詡可以為新竹市做到更多、做到更好。

    當被問到參選新竹市長的原因和時間點，以及林智堅、總召柯建銘如何鼓勵，沈慧虹說她到新竹市擔任交通處長、副市長已經7年半，作為交通規劃者與公共政策規劃者，最捨不得的就是交通中斷、建設中斷，尤其交通建設常常不是短時間就可以做到的事情，在對於新竹市的感情，讓她割捨不下，如果有些建設不能夠繼續走下去，或城市的改變沒有持續進行下去，對專業者的良心和從事政策者的良心，她過意不去。當有這樣的機會，她覺得應該站出來，也應該努力向前去做這樣的拚搏，讓新竹市整個風貌翻轉，城市的蛻變能夠完整。

    沈慧虹說，目前林智堅在確診當中，依法她是代理市長，眼前還有很多的工作，防疫的工作不能停、公道三整個收尾也在如火如荼，事實上很多報告中央的計畫，也在做整個的處理，還有市政的日常。林智堅常常和她視訊或電話討論市政決策，整個的時間點，她相信大家都會做好的安排，而且是對新竹市最好的安排。

    身為各黨派最早出線的市長人選，沈慧虹說，她對自己有信心、對城市有信心，對她的專業更有信心，因為新竹市給她非常多溫暖，所以她本來就是照自己的步驟往前走，既然一馬當先，就當仁不讓，但是她也相信，各黨派如果對新竹的熟悉、對新竹的責任感，應該是盡早深耕這塊土地，不需要對新竹其他事情說三道四，畢竟民眾所要的是對這塊土地的規劃、對這塊土地的認同，而不是站在遠方，盡說些新竹的不是。

    民進黨這樣的佈局，引來在野黨批評，高虹安就說「這樣會讓市民失望」，沈慧虹說，相信會讓市民失望的是，真正對這塊土地有沒有心力想要耕耘，有沒有對這塊土地有關心。民進黨這樣的安排，第一她是無縫可接軌，以及讓新竹市繼續提升的人，希望不管任何人想要來新竹，她都建議好好的關心新竹、好好了解新竹、好好清楚新竹，這樣子才有辦法幫新竹民眾量身訂做最好的城市、最幸福的城市。

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