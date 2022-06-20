柯文哲主張蓋金廈大橋 專家：迎合習近平「新四通」

台北市長、民眾黨主席柯文哲主張興建金廈大橋以解決金門往返廈門等交通問題，引發外界質疑有國安問題。圖為金門烈嶼距廈門最近的海岸，遠方為中國廈門市夜景。（記者陳鈺馥攝）

2022/06/20 10:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長、民眾黨主席柯文哲主張興建金廈大橋以解決金門往返廈門等交通問題，引發外界質疑有國安疑慮。對此，兩岸人士受訪批評，中國為統一台灣，支持金廈先行融合發展，柯文哲倡議蓋橋迎合習近平「新四通」，整天跟中國眉來眼去，置國家安全於不顧。

兩岸人士指出，為推進「習五條」與金馬「小四通」進程，中共多年來片面主張興建金廈大橋。中國福建省去年12月已發布「關於支持廈門建設高質量發展引領示範區的意見」，內容涉及促進廈門與金門率先融合發展，其中之一就是廈金通橋。

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他質疑，柯文哲發言為何與中共對台統戰旋律一致，均主張要讓金廈「通橋」。金門鄉親對興建金廈大橋這件事多有疑慮，柯文哲難道不知有國安問題？一旦蓋橋，第一島鏈最前線將拱手讓人，解放軍可長驅直入佔領金門，金門將進一步「克里米亞化」，中共甚至可能在金門舉辦公投，藉以宣傳是金門主動回歸祖國。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛批評，許多親中人士在倡議金廈大橋，無法成真的最直接原因在於國安，譬如兩岸對這座橋公權力該如何行使？如果真的通橋後，中共軍隊可以「開大門、走大路」駛入金門，還可能派成千上萬中國人直接過橋癱瘓金門，這涉及太多複雜國安問題，柯文哲的主張不是無知，就是無視國安問題。

王智盛指出，當國民黨主席朱立倫訪美都在調整親中說法時，柯文哲現在進一步要搶佔親中這個區塊，只是凸顯民眾黨對於台灣價值沒有核心思想，也加深外界對其「隱藏性紅統」疑慮。

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