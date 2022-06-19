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    「虧雞福來爹」稱與柯文哲是舊識 四叉貓爆料：曾捧錢要當柯副總統

    「四叉貓」（劉宇）在臉書PO文爆料，2019年總統大選登記截止日最後一天，林義豐扛著一袋錢去台北市政府找柯文哲，說可以幫柯文哲出登記保證金。（林義豐提供）

    「四叉貓」（劉宇）在臉書PO文爆料，2019年總統大選登記截止日最後一天，林義豐扛著一袋錢去台北市政府找柯文哲，說可以幫柯文哲出登記保證金。（林義豐提供）

    2022/06/19 14:07

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日晚間到曾參選本屆台南市長與立委的伍彩集團總裁林義豐公司，進行了2個小時的閉門會談引發外界討論，林義豐也在今日下午PO出2人的合照，表示與柯文哲的會面市老朋友話家常，對此PTT名人網紅「四叉貓」（劉宇）在臉書PO文爆料，2019年總統大選登記截止日最後一天，林義豐扛著一袋錢去台北市政府找柯文哲，說可以幫柯文哲出登記保證金，但自己要當副總統。

    劉宇在臉書PO文表示，他看到林義豐PO出與柯文哲的合體文後就想到一個八卦，在上次總統大選登記截止日的當天（2019.9.17），林義豐扛著一袋現金去北市府找柯文哲，說可以幫柯文哲付登記參選的保證金，條件是自己要成為副總統。

    那天台北市長辦公室非常混亂，有國師捧著錢要當柯文哲的副總統，有一群幕僚擋住門口，不讓柯文哲出門登記參選，還有許多要預先拍宣傳影片的一群萬聖節裝扮的小朋友，在一旁排隊等著跟市長討糖果吃，結果小朋友太多了，柯文哲才會只差一分鐘就能成功登記。

    台北市長柯文哲18日晚間至19日間到台南參加許多造勢與拜會的行程，在行程中柯文哲與林義豐進行2小時的閉門會談引發外界討論，許多人在猜測林義豐是否會再參選下屆台南市長，林今日在臉書發文澄清他與柯文哲是舊識，只是對台南的發展與經濟問題彼此交換意見，像老朋友般話家常，他也深刻感受到白色力量的勁道，未來其規劃也會思考柯的整體觀點，以提出更多對台南更好發展的規劃。

    劉宇PO文

    劉宇在臉書的PO文。（圖擷取自劉宇臉書）

    劉宇在臉書的PO文。（圖擷取自劉宇臉書）

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