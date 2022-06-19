柯文哲台南拚選舉 黃偉哲幕僚酸：北市議員有何感想

台北市長柯文哲（左前二）與立委蔡壁如（左前一）等幕僚於18日晚間拜會台南伍彩集團總裁林義豐（右前一），雙方閉門會兩小時。（林義豐提供）

2022/06/19 16:51

〔記者王俊忠／台南報導〕台北市長柯文哲與多位幕僚從18日晚間到19日在台南有一連串拜會、造勢行程，其中較特殊的是昨晚柯文哲與幕僚群到曾選過本屆台南市長與立委的伍彩集團總裁林義豐公司，與林進行約2小時閉門會談。由於台南地方近來盛傳林義豐可能再出馬參選下屆台南市長，2小時閉門會內容引發外界高度注目。

台南市長黃偉哲幕僚回應說，黃偉哲市長率領市府團隊努力忙著拚防疫、拚建設，很羡慕柯市長還有時間可以出來拚選舉，不知道台北市議員有何感想？

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對於今（19）日有媒體報導指台北市長柯文哲到台南拜會多位地方人士及企業集團高層。基進黨台南市東區市議員參選人李宗霖笑稱柯市長是「南下避難找金主，然後用台北經驗、試圖進行全台詐騙！」

李宗霖表示，近期台北市府頻頻失火，把北市府科員科長當網軍，不但養網軍帶風向被抓包、柯市長也被苗博雅等議員叮的滿頭包，只好南下取暖。對北市府管理失能，柯還想染指台南、詐騙全台，這種荒腔走板的市政經驗，台南不想要！

李宗霖指出，網紅劉宇（綽號四叉貓）踢爆2019年時，林義豐就千里迢迢帶著錢要與柯文哲合作參選總統，原來重點不是林選不選台南市長，而是柯文哲需要「金主」，好複製台北經驗來進行全台詐騙。

李宗霖最後認為柯文哲選舉選上癮，過去高調向財團宣戰的柯文哲，早已消失不見，如今密會財團與炒房地產的金主眉來眼去，過去8年來台北市「改變成真，未曾發生」，相反的，屢屢爆發管理失能等問題，相信聰穎的台南市民絕對會用選票狠狠地羞辱柯文哲。

對於網紅劉宇爆料，林義豐回應說，當年確曾偕1位副總統參選人要到台北登記選總統，是他自己想選總統，並非捧錢給柯文哲要買副手位子，網紅爆料內容有誤、絕非事實，當時他與柯文哲兩組人馬都遲了一些時間，以致沒趕上登記。

基進黨台南東區市議員參選人李宗霖（見圖）譏諷指台北市長柯文哲到台南避難找金主，想用台北經驗、試圖進行全台詐騙。（李宗霖服務處提供）

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