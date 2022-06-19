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    柯文哲喊蓋「金廈大橋」 林俊憲批：為何要為解放軍開路

    柯文哲昨日（18日）提出，主張興建金廈大橋以解決金門交通等問題。（資料照）

    柯文哲昨日（18日）提出，主張興建金廈大橋以解決金門交通等問題。（資料照）

    2022/06/19 20:08

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席、台北市長柯文哲昨日（18日）提出，主張興建金廈大橋以解決金門交通等問題。對此，民進黨籍台南市立委林俊憲批評，柯文哲又犯了「聲量病」，只是在搏版面，更批評「為何要冒著風險為解放軍開路？」

    林俊憲今晚在臉書貼文指出，柯文哲不只拋出建橋的想法，甚至補充金門蓋醫院，讓廈門人過來看醫生的想法，可見並非脫口而出，而是仔細思考過，早已有這樣的構想。

    林俊憲質疑，「柯文哲是不是沒有聽過『小三通』這個東西？金廈之間的往來早在20年前就很密切了，水路就能完成的事情，為何還需要冒著風險為解放軍開路？」

    林俊憲說，柯文哲在提出這個概念後，又補充說自己知道會有很多問題，「引起的爭議想必他也非常清楚，我想他是又犯了『聲量病』，總喜歡提一些語不驚人死不休的想法來搏版面，從頭到尾不是真正為地方的福祉和安全考慮，而是考慮自己能獲得多少關注。」

    林俊憲認為，針對這個議題，柯文哲只要回答2個問題，若他未來參選總統，修建金廈大橋是不是他的正式政見？敢不敢列在選舉公報上？不需要多說什麼，讓民眾來評判這個想法能不能獲得支持，就能知道到底是為搏版面亂講話還是真心的了。

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