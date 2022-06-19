柯文哲主張蓋金廈大橋 立委轟：等同把金門送給中國

民進黨立委王美惠今日受訪痛批，興建金廈大橋有嚴重國安問題，等同把金門送給中國，中共解放軍坦克車直接開過來都有可能。（資料照）

2022/06/19 17:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲昨日主張興建金廈大橋以解決金門交通等問題。民進黨立委王美惠今日受訪痛批，興建金廈大橋有嚴重國安問題，等同把金門送給中國，中共解放軍坦克車直接開過來都有可能，柯文哲不要市政搞不好，整天在做總統夢，還想要出賣台灣。

柯文哲18日至金門主持民眾黨金門聯絡處揭牌典禮，並主張興建金廈大橋連接廈門新機場，將可解決金門人的水、電、垃圾與交通等問題。

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王美惠指出，興建金廈大橋會有非常嚴重國家安全問題，等同把金門送給中國，中共解放軍將可長驅直入金門，中國「一帶一路」都在騙，中國主張要金廈融合，柯文哲提要蓋金廈大橋，台灣不要再被騙，蓋橋等於金門送給中國，台灣人要看清楚這件事嚴重性，一定要三思。

王美惠強調，中國對台灣並不友善，一路不斷打壓台灣，現在小三通已經很方便，兩岸人員物資往來都可通，不需要再蓋金廈大橋，金門人要懂得保護自己，蓋那個百害而無一利，只是加速中國對台統一。

王美惠批評，柯文哲台北市政做不好，大巨蛋問題至今懸而未決，卻去金門說要蓋金廈大橋，已經開始在做總統夢，想要做這種危及國家安全，傷害國家主權的事，台灣人一定要看清楚，這種只是在出賣台灣。

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