柯文哲喊蓋金廈大橋 林穎孟痛斥︰想當吳三桂想瘋了嗎？

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲昨主張興建金廈大橋，令台北市議員林穎孟痛斥柯文哲「想當吳三桂想瘋了嗎？」 （資料照）

2022/06/19 14:05

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲昨主張興建金廈大橋以解決金門交通等問題；對此，台北市議員林穎孟批，中國才於6月16日對外宣稱台灣海峽為中國內海，過2天柯文哲便喊出興建金廈大橋唱和中共，此於國際外交及國家安全戰略上都嚴重威脅台灣，可使共軍方便入侵台灣，痛斥柯文哲「想當吳三桂想瘋了嗎？」

柯文哲昨至金門主持民眾黨金門聯絡處揭牌典禮，並主張興建金廈大橋連接廈門新機場，將可解決金門人的水、電、垃圾與交通等問題。

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對此，林穎孟今直指柯文哲是「吳三桂」，批中國才於6月16日對外宣稱台灣海峽為中國內海，過2天柯文哲便喊出興建金廈大橋唱和中共，在此時間點未免太過巧合。

林穎孟表示，國際皆知中國是有上千枚飛彈瞄準台灣、意圖侵略的敵國，若金廈造橋將使中國於國際外交上更方便宣稱台灣海峽為中國內海、台灣是中國一部分，而在國家安全戰略意義上，更等於是「開門」讓中共軍隊更方便進入台灣。

林穎孟以西藏為例，因國土與中共相連且軍隊編制不足，1950年遭中共軍隊輕易入侵西藏，雖簽署和平協議、承諾「西藏現行的政治制度不變」，但中共佔領西藏後立刻撕毀，並發動血腥鎮壓。藏人血淋淋例子歷歷在目，台灣四面環海，有防守之利，更該謹慎面對中國野心。

林穎孟痛批，柯文哲主張蓋金廈大橋，豈不是專為中共造路，痛斥柯文哲「想當吳三桂想瘋了嗎？」

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