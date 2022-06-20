柯喊蓋金廈大橋 立委轟：出賣台灣

圖為從小金門遠眺對岸中國廈門。（資料照）

2022/06/20 05:30

〔記者鄭名翔、陳鈺馥／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前拋出興建連接金門與中國廈門的跨海大橋議題，主張此舉可解決許多金門民生問題；台北市議員林穎孟抨擊，柯「想當吳三桂想瘋了嗎？」民進黨立委及國安人士均指會有國安問題，等同是把金門送給中國。

北市議員批唱和中共 如同吳三桂

柯文哲於六月十八日至金門主持台灣民眾黨金門聯絡處揭牌典禮，接受媒體訪問時拋出主張興建金廈大橋，從金門連接廈門機場，將可解決金門人水、電、垃圾等問題，且可直接到廈門國際機場「出國」，不必再飛回台北松山，也可於金門蓋醫院吸引廈門人前來；對於外界質疑有國安問題，柯文哲聲稱「試試看，有問題再說」。

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國安人士：金門將克里米亞化

對此，林穎孟抨擊，中國才於六月十六日對外宣稱台灣海峽為中國內海，過兩天柯文哲便喊出興建金廈大橋唱和中共，此舉於國際外交及國家安全戰略上都嚴重威脅台灣，痛斥柯「想當吳三桂想瘋了嗎？」

國安人士質疑，柯發言究竟是沒有國安思考的草率胡謅，還是變相迎合習近平「新四通」？一旦興建金廈大橋，金門將完全受制於中國，會進一步「克里米亞化」，解放軍更可直接佔領金門，讓台灣陷入被中國併吞的風險。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，柯文哲的主張不是無知，就是無視國安問題，搶佔親中這個區塊，凸顯民眾黨對於台灣價值沒有核心思想。

民進黨立委王美惠批評，蓋金廈大橋等同是把金門送給中國，「只是在出賣台灣！」民進黨立委何志偉指出，柯文哲八年台北市長任內，政見跳票之高，金門鄉親聽聽就好，不必太過認真。

對此，民眾黨透過北市議員參選人張志豪回擊稱，柯文哲造訪金門針對當地民生經濟議題提出討論，林穎孟卻為選情告急想蹭聲量，反批林穎孟與其管柯講什麼，倒不如好好了解自己選區民眾需要什麼。

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