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    柯文哲主張蓋金廈大橋 基進：中共攻台問題也解決一半

    柯文哲主張蓋金廈大橋，張博洋批前有戰地玫瑰、今有戰地內鬼。（記者王榮祥翻攝）

    柯文哲主張蓋金廈大橋，張博洋批前有戰地玫瑰、今有戰地內鬼。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/19 20:40

    〔記者王榮祥／高雄報導〕柯文哲出席民眾黨金門服務處揭牌典禮時，主張金門和廈門間應建一條大橋，這樣金門的問題就解決了一半！台灣基進新聞部主任張博洋感慨，前有戰地玫瑰陳玉珍、今有戰地內鬼柯文哲，連中共攻台問題也解決一半！

    柯文哲出席民眾黨金門服務處揭牌典禮時，發言主張金門和廈門間應該要建一條大橋，這樣金門的問題就解決了一半。張博洋酸「好聰明喔」，這樣中共攻台問題也解決一半！白裡透紅的柯文哲，還真是懂得幫習近平分憂解勞。

    他質疑，難道是金門與廈門最近距離不到2公里，柯文哲一到當地、就忘了自己是台灣的首長，搶著幫中國提案蓋大橋？

    若不幸戰爭爆發，金門就是解放軍一炷香時間、就能抵達的侵台第一站，入侵速度就跟你下樓找一間小7差不多，民眾黨是有做好覺悟、要學張飛一夫當關嚇斷金廈橋嗎？

    張博洋痛批，柯文哲無視疑慮，以解決民生問題為由，獻木馬屠城之計給中國，建議他台北市長卸任後，應該去當廈門市長，畢竟沒有國防觀念的人參選台灣總統，真的是太危險了。

    他提醒柯文哲應警覺，中共攻台最大障礙，就是跨越台灣海峽這條地理上的鴻溝，而那愚蠢的蓋橋提案，就是他們最想要的東西。

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