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    為「美女刺客」加油 柯文哲赴金門主持第29個服務據點揭牌

    民眾黨主席柯文哲（中）為該黨有意參選金門縣議員的周曉芸（右三）站台加油。（記者吳正庭攝）

    民眾黨主席柯文哲（中）為該黨有意參選金門縣議員的周曉芸（右三）站台加油。（記者吳正庭攝）

    2022/06/18 14:30

    首次上稿13:29
    更新時間14:30（新增揭牌小插曲）

    〔記者吳正庭／金門報導〕民眾黨主席柯文哲今天前往金門為該黨全台第29個服務據點「金門聯絡處」主持揭牌典禮，並為準備代表民眾黨出馬角逐金門縣議員的「美女刺客」周曉芸加油、打氣。柯文哲被問及該黨「2022全台大眾走」是否是為其總統大選舖路？他說「認真做好每天該做的事，今年最重要的目標，就是希望推薦的各候選人順利當選。」

    「2022全台大眾走」將金門設為啟動的第一站，與柯文哲抵金的還有民眾黨立委蔡壁如、秘書長謝立功、彰化黨部主委張雪如、金馬澎召集人高文定、澎湖服務處主任莊國輝，國民黨立委陳玉珍也專程到場致意，現場還有許金門周氏宗親到場，力挺周曉芸。

    金門聯絡處揭牌時發生小插曲，眾人出力時，覆蓋的紅布條因卡住一度紋風不動，而是柯文哲「扯」很大才拉下來。

    柯文哲說，創黨3年以來，舉步維艱，每一步都相當辛苦，最大的特色就是「每天遇到的問題把它解決掉」；他說，對企業來講，算是每一步都在擴展，這是很重要的。

    他說，就像他的理念，「政治要落實在人民生活的每一天」，一步步解決人民每一天都會遇到問題，就像他的執政風格「理性、務實、科學」，讓人民過很好的生活。透過據點的設立，服務人，解決問題，落地生根。

    柯文哲不忘提醒大家支持年底推出的議員候選人，給年輕人一個機會。他強調，據點成立以後，相信一步一腳印，慢慢擴散，民眾黨不是以第三大黨自滿，目標是成為第一大黨。

    柯文哲（右五）等人主持「金門聯絡處」揭牌，結果紅布未在第一時間掉落，讓大家有點傻眼。（記者吳正庭攝）

    柯文哲（右五）等人主持「金門聯絡處」揭牌，結果紅布未在第一時間掉落，讓大家有點傻眼。（記者吳正庭攝）

    民眾黨主席柯文哲（背對者右一）前往金門為該黨全台第29個服務據點「金門聯絡處」揭牌，過程一度卡住，柯文哲「獨攬大局」，從頭到尾將紅布扯下。（記者吳正庭攝）

    民眾黨主席柯文哲（背對者右一）前往金門為該黨全台第29個服務據點「金門聯絡處」揭牌，過程一度卡住，柯文哲「獨攬大局」，從頭到尾將紅布扯下。（記者吳正庭攝）

    民眾黨秘書長謝立功（左）為有意參選金門縣議員的周曉芸（右）站台打氣。（記者吳正庭攝）

    民眾黨秘書長謝立功（左）為有意參選金門縣議員的周曉芸（右）站台打氣。（記者吳正庭攝）

    民眾黨立委蔡壁如（左）贈送象徵「好運旺旺來」的鳳梨給為有意參選金門縣議員的周曉芸（右）加油。（記者吳正庭攝）

    民眾黨立委蔡壁如（左）贈送象徵「好運旺旺來」的鳳梨給為有意參選金門縣議員的周曉芸（右）加油。（記者吳正庭攝）

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