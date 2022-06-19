綠營禮讓無黨籍何淦銘選竹縣長？ 鄭朝方︰不排除和友黨合作

無黨籍的新竹縣竹北市長何淦銘說，如果民進黨沒有提名下屆縣長參選人，他會參選。（記者黃美珠攝）

2022/06/19 19:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕下屆新竹縣長民進黨將會推誰選？會不會跟無黨籍、將轉換跑道參選縣長的無黨籍竹北市長何淦銘合作？民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，縣長選戰的布局權責在黨中央選對會，民進黨確實不排除跟其他友黨合作或徵召具有全國知名度、形象好且專業的政務官出馬一戰。而作為基層黨部主委，他目前要努力的是全心做好新竹縣13鄉鎮市首長、代表會代表以及縣議員的選舉布局與輔選，另外也專心衝刺他已經決定投入的下屆竹北市長選舉。

下屆新竹縣長選戰，國民黨已經早早就好定位，徵召縣長楊文科角逐連任，民進黨的人選卻始終還沒浮出水面。有人點名由曾經選過立委的民進黨客家事務部主任周江杰出馬一戰，也有盛傳民進黨會和無黨籍竹北市長何淦銘合作，禮讓何淦銘選縣長。

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民進黨新竹縣全國黨代表彭瑞德直言，站在黨員的立場，他和很多綠營支持者認為，還是應該要由民進黨黨員出馬參選縣長比較適宜，他本身則對黨中央要與何淦銘合作的訊息並無所悉。

民進黨新竹縣議員何建樺則說，新竹縣一直是民進黨的艱困選區，如果能透過跟友黨的合作，拓展更多民進黨的基層支持群眾，他是樂見其成的，畢竟何淦銘從警友會走到議會，再到竹北市長一職，深耕基層多年，實力有目共睹。

何淦銘本身則說，如果民進黨本身沒有提名下屆的新竹縣長參選人，他會投入縣長的選舉，如果民進黨有提名人選，他則會退出參選。畢竟現在是政黨政治的年代，藍綠對決之下，無黨籍的鐵定被邊緣化，雖然他一直都很想為鄉親服務，但也很務實地評估眼前局勢。

至於周江杰則說，民進黨要推出誰選下屆的新竹縣長，牽涉到黨中央選對會對整體新竹縣乃至全國選舉策略的考量，目前黨中央還在審慎評估中，他個人會尊重選對會最後的決議。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方說，縣長選戰的布局權責在黨中央選對會，作為基層黨部主委，他目前要努力的是全心做好新竹縣13鄉鎮市首長、代表會代表以及縣議員的選舉布局與輔選。（記者黃美珠攝）

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