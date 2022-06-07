深蹲家鄉超過5年 鄭朝方登記參加民進黨內竹北市長初選

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方今天下午登記參選下屆竹北市長黨內初選，隨後在臉書發文宣佈。（圖片擷取自網路）

2022/06/07 17:02

〔記者黃美珠／竹縣報導〕行政院政務顧問、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方今天下午宣布將正式參選下屆的竹北市長，且已完成民進黨的竹北市長初選登記，奮力承擔竹北市民對於進步的冀望。

鄭朝方在臉書上發文表示，對於家鄉，他已深蹲超過5年，縱使在沒有選舉期間仍然穿梭在13鄉鎮之中，沒有一刻停留，盡全力傾聽民瘼從不間斷。

請繼續往下閱讀...

他說，竹北是文化、經濟、人才匯聚的城市，最有特色的就是因為高鐵、縣治特區、生醫園區、鄰近新竹科學園區等重大經濟、建設的磁吸，讓許多新興住民移入，因而讓這座城市更具活力與蓬勃發展。

鄭朝方說，竹北，年輕有活力，擁有完美的條件及背景，但是卻無法承先啟後持續進步，生硬的建設只是冰冷的水泥產物，沒有文化、教育、藝術、親子交流該有的溫度，讓市民有更多陶冶身心的機會。一座偉大的都市，有形建設與無形文化需互相交織融合，公共建設的政策方向不能再停留舊世代的想法及做法了，且這個改變一刻都不能等，應該要打破沉痾，注入新思維，改變竹北市，就從新方向的政治改革開始。

鄭朝方說，當選竹北市長將跨越政黨派系的隔閡，以市民朋友的聲音、需求為使命，不只和縣政府合作，還要發揮過去所累積的經驗及能量，積極爭取中央的計劃預算﹐務實迅速的建設竹北，讓我們的孩子能夠享受青春盡情學習及快樂成長、青壯年能揮灑熱情實踐理想、長輩能夠寫意自在享受退休生活。

竹北將會是一座深具文化力的城市，讓您的生活更美好，這次請您再次相信我！請把竹北與您未來交給我！

民進黨新竹縣黨部今天開始到週五（10日）為止進行新竹縣議員以及13鄉鎮市首長以及鄉鎮市民代表的黨內初選領表登記作業，鄭朝方2日剛接任縣黨部主委，昨天（6日）中午完成領表和登記。另外，縣議員部分有竹北歐陽霆、新豐吳傳地已經登記，竹北蔡蕥鍹和竹東楊昌德完成領表。竹北市代也有第1選區范格菱、新豐鄉代第4選區葉高潔均已領表表態要參選。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方今天下午登記參選下屆竹北市長民進黨內初選，隨後在臉書發文。（擷取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法