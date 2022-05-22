民進黨新竹縣黨部新主委改選 鄭朝方「接棒」

行政院政務顧問鄭朝方成功當選下屆的民進黨新竹縣黨部主委，未來他手握竹縣的綠營兵符，直言新竹縣長、竹北市長，他都不排除參選，但還須跟黨中央一起審慎評估。（記者黃美珠攝）

2022/05/22 20:10

〔記者黃美珠／竹縣報導〕民進黨新竹縣黨部今天完成黨部主委、全國和全縣黨代表改選作業，辭去總統府參議返鄉參選黨部主委的行政院政務顧問鄭朝方，毫無懸念的從現任主委彭瑞德手中「接棒」，同額競選上下屆的縣黨部主委，將在六月二日就職，彭瑞德則和竹東鎮代賴送能、黨員楊秀容一起當選全國黨代表。

新竹縣黨員代表當選人是：崔國基、魏秀春、沈之見、邱家潔、黃美玲、劉菊蘭、范剛銘、古雅玲、林保竹、彭秀連、梁淑萍、黃廷鈞、莊玉英、陳英基、湯文忠、柯金蓮、詹雅鈞、羅玉芬、葉佳穎、范文桂、莊永興、彭和訓、陳美玲、彭雅玲、彭紹達、王幸貞、陳昌平。

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開票結束後，鄭朝方從彭瑞德手中接下1根寫有「強棒出擊」的棒球棒，象徵他將承擔下推動黨務的重擔，也期許年底的五合一大選能強棒出擊，棒棒揮出全壘打。

由於手握民進黨在新竹縣的兵符，鄭朝方到底會選新竹縣長？還是竹北市長？他直言「都不排除」。

但他也說，針對縣長候選人，他會建請黨中央是否評估具有全國知名度的政務官，或連任屆滿的縣市長來出馬，以發揮強大的「母雞」效應，他相信如此一來竹縣綠營的基層士氣會大振。

鄭朝方表示，在鄉鎮市長部分，他會積極尋找在地的人才，也不排除跟中央黨部借將，或跟具有公職身分的優秀黨籍人士接洽，讓新竹縣的基層可以看到民進黨的誠意，用推出最優秀的人才來感動鄉親、爭取民心支持。

鄭朝方說，他是土生土長新竹人，在地深蹲已超過5年，了解竹縣除了需要時間來代謝掉老舊勢力，也需要更接地氣、傾聽地方聲音的人，把地方的心聲傳達給中央，特別是對有連動性、配套措施的政策要更加貼近民意，所以未來他上任主委後會加強這個部分，把地方的聲音透過黨務系統更即時的反應上去。

民進黨新竹縣黨部今天完成改選，新任主委鄭朝方（右）當選後從現任主委彭瑞德（左）手中接下「強棒出擊」的棒子，彭瑞德則當選全國黨代表。（記者黃美珠攝）

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