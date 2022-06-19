民進黨彰化縣長提名求謹慎 前後任秘書長當面徵詢「這3位」

前彰化縣長魏明谷（中）卸任後仍勤走基層，他說，自己是拿得出政績可與國民黨縣長人選一較高下。（魏明谷提供）

2022/06/19 18:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台最大縣的彰化縣選票「搖擺不定」被視為總統大選的「關鍵大縣」距離年底5合1大選剩下5個月，民進黨為求勝選提名謹慎，秘書長林錫耀、前秘書長的新境界文教基金會副董事洪耀福等人親自出馬，當面徵詢多次公開表態參選的3人，前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富、前台北畜產公司總經理「雞農哥」姚量議，3人都盼儘快提出最強的人選。

邱建富：自豪逆轉與爆發力、建議民調決定

隸屬「正國會」系統的邱建富表示，6月8日他向林錫耀、洪耀福等人當面表達，如果最終3人還是協調未成，建議用科學的民調數據讓大家心服口服，有些六都市議員為了1席提名吵得不可開交，他為了團結勝選，已禮讓2次縣長選舉和2次立委立委，是民進黨內連讓4次全國第1個，如果這次提名不是他，以後應該再也沒有人願意禮讓。

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邱建富指出，他組織能力強、隨時可上戰場，民進黨在彰化縣的宗教界支持度居劣勢，縣長選舉宗教票源大都輸掉2萬票，他長期經營宗教界，有信心在宗教界不僅不會輸還會贏；彰化市是全縣大票倉，第2次市長連任，他拿下7萬多票，打破民進黨在彰化市5萬票以下的慣例，選舉他逆轉能力特別強，第1次參選彰化市長「三腳督」的局面，從民調輸30趴結果倒贏25趴，自信是深具爆發力的參選人。

姚量議：尊重徵召、找出最佳最強人選

姚量議說，6月9日他北上到黨中央與林錫耀等人碰面，選舉時間緊迫，建議提名作業加速時程，勝選的共識就是要找出最佳、最強的人選，其他談話內容，由中央黨部統一發言，他尊重徵召的作法。

魏明谷：拿得出政績、最有實力和能力

隸屬「新潮流」系統的前縣長魏明谷指出，上週他曾與黨中央核心人士會談，表達自己有立委、縣長歷練，更是拿得出政績的人選，最有實力和能力與國民黨縣長王惠美一較高下。

前彰化市長邱建富表達過去為了民進黨團結勝選，他禮讓2次縣長和2次立委，是黨內全國第1個連讓4次的人，如果縣長提名不是他，以後應該再也沒有人願意禮讓。 （邱建富提供）

人稱「雞農哥」的前台北畜產公司總經理姚量議，希望黨中央提出最佳的彰化縣長參選人。（姚量議提供）

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