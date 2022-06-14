民進黨彰化縣長提名「已內定」？縣黨部主委嚴正駁斥

前彰化縣長魏明谷近來在粉專主打縣政議題，展現高度企圖心。（取自魏明谷臉書）

2022/06/14 17:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離年底大選只剩5個多月，民進黨彰化縣長人選尚未提名，如今卻傳出「內定說」，引發高度關注：民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞強調，確實已啟動幕僚作業，一旦敲定徵召人選，沒有不公布的理由，何來「內定說」。

民進黨在中部地區都已陸續完成縣市長提名，獨缺有百萬人口的彰化縣，也讓支持者急到跳腳，近來綠營基層卻傳出「內定說」，也就是黨中央已有口袋名單，徵召人選呼之欲出，只差最後的對外公開而已。

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不過，楊富鈞則是直接駁斥「內定說」，認為黨中央只要敲定人選，就會直接徵召，豈會透過「內定說」來放話，這不是黨中央的作業方式；他強調，目前已展開幕僚作業，最慢6月底就會徵召，只要確定提名人選，因為距離年底選舉時間有限，將立刻啟動戰鬥模式，全力輔選。

民進黨彰化縣長提名「聲聲慢」，目前檯面上最積極爭取的就是前縣長魏明谷與前彰化市長邱建富，魏明谷連日來火力全開，臉書粉專以議題猛攻現任縣長王惠美，展現高度企圖心；邱建富則是成立辦公室，讓自己保持曝光度。

但也有綠營人士表示，黨中央遲遲沒有公布徵召人選，就是仍在尋找最適合的人選，因為距離大選不到半年，必須兼顧戰力與知名度，民進黨彰化縣立委黃秀芳與陳素月也都在考量名單內，除了參考民調以外，培養新人才更是長期壯大勢力的重點。

只是目前各界所猜測的縣長徵召人選，不外乎是現任民代或是前縣長、前彰化市長，無法讓民眾有耳目一新的感覺，也期待具有高知名度的人選到彰化參選。

政壇人士分析，經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲都曾被點名，但2人表達無參選的意願，在時間壓迫下要尋找選舉素人來參選的可能性相對變小，但如能提名有亮點的非傳統人選，勢必將為年底藍綠對決的縣長一役增添可看性。

前彰化市長邱建富全力爭取民進黨彰化縣長提名，他認為已經準備好了。（取自邱建富臉書）

立委黃秀芳一路從助理投入縣議員、立委選戰，也被點名可以更上一層樓。（取自黃秀芳臉書）

立委陳素月一路從助理做起，再從縣議員轉戰立委，各界看好她的下一步。（取自陳素月臉書）

農委會主委陳吉仲日前才到彰化縣走訪，以農業專才贏得農民的尊敬。（資料照）

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