排除空降！ 民進黨彰化縣長提名3選1 下月8日前揭曉

彰化縣長提名人選即將公佈，總統蔡英文常常走訪彰化，新春期間發紅包首站也是彰化，圖為疫情發生前，蔡英文與當時彰化縣長魏明谷（左1）、當時彰化市長邱建富（右2）等人在彰化市南瑤宮發放「厚德載物」御守。（資料照，記者張聰秋攝）

2022/06/17 17:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長提名人選即將出爐！黨秘書長林錫耀上週已經徵詢過3位公開表明參選意願的人，前縣長魏明谷、前彰化黨部主委邱建富、前台北畜產公司總經理姚量議。

縣黨部主委楊富鈞表示，提名人選以勝選為首要考量，剩5個多月就要投票了，不可能有空降人選了，黨央中提名人選最慢在7月第1周也就是8日之前就會公佈，在母雞未產生之前，縣黨部已是作戰黨部，全面迎接年底5合1大選。

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林錫耀上週徵詢過前述3人，希望以團結求得勝選最重要，傳聞立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶，以及農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花等人也先後被徵詢，不過，據民進黨資深人士、可靠消息來源指出，徵詢的人選就是曾公開表態參選的人，邱建富、魏明谷、姚量議。

邱建富是正國會成員、魏明谷是新潮流人馬、姚量議在民進黨內色彩不明顯，在地方派系中是「孤鳥」，家裡養雞，在台北市長柯文哲團隊中曾任台北畜產公司總經理。

楊富鈞表示，縣長提名最後一定是由主席徵召，目前進行前置作業程序，現階段進入幕僚作業，秘書長林錫耀上週已經徵詢想要選的人。

楊富鈞指出，選對會8人成員同時會參考科學數據，最近先由內部大家充分討論後，由蔡英文主席決定，程序上選對會討論出結果，送中執會討論最後再送全代會核備，7月17日召開全代會，在7月第一週也就是7月8日之前一定要完成前置作業，才來得及17日全代會讓各縣市長參選人一起亮相。

有無可能空降人選？楊富鈞表示，時間軸來看，剩下5個多月時間，舉選就是要勝選，5個月時間要打候選人知名度有一定的困難度，所以，提名人選一定要有地方知名度與明星級光環，現階段地方派系已經不是提名人選的唯一考量，要贏才是首選。

民進黨彰化縣長提名人選讓總統蔡英文陷入思考，圖為蔡英文走訪彰化，與地方首長和民代一起到寺廟參拜祈求國泰平安。（資料照，記者張聰秋攝）

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