彰化市公所收據機關首長變成邱建富？ 真相是「不浪費」

民進黨彰化縣黨部商借社區活動中心，收據的機關首長印章卻出現前市長邱建富名字，引發熱議。（民進黨彰化縣黨部提供）

2022/04/30 23:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣黨職改選地點緊急改到彰化市成功社區活動中心，沒想到，有人眼尖發現，繳費收據的機關首長印章竟是前彰化市長「邱建富」。民進黨縣黨部主委邱建富說，雖然他已卸下市長，但原有收據沒用完，基於「不浪費」，才會原印章打個X，再補蓋新的即可！

有民眾指出，民進黨彰化縣黨職改選在5月22日舉行，北彰化投票所原本已商借彰化市忠孝國小，但因為疫情燒進校園引發熱議。縣黨部立即更改地點，完成社區活動中心商借與繳費，出示收據以昭公信，但收據的機關首長印章竟然是「彰化市長邱建富繳庫專用章」，更令人無法相信，覺得真是太奇怪了。

請繼續往下閱讀...

邱建富得知後也百思不得其解，了解後發現，原來是為了不浪費，他在彰化市長任內印的社區使用繳費收據，卸任後還沒有用完，所以就繼續使用，但原有的印章已無效，除了原印章打個X，然後再補蓋上「彰化市長繳庫專用章」即可。

邱建富說，市公所人員透露，除了機關首長印章要補新的，其餘用印也如此辦理，解決用不完的收據直接丟掉的浪費，也算是讓用公帑所印的收據可以不必丟掉，可以物盡其用。

民進黨彰化縣黨部商借社區活動中心，收據的機關首長印章卻出現前市長邱建富名字，原來是在首長交接後的收據用不完，只要打個X，再蓋上新的即可。（民進黨彰化縣黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法