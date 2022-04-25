疫情燒進學校！民進黨彰化黨職改選更改投開票所

因應疫情變化，今年民進黨彰化縣黨職改選，北彰化投開票所已由忠孝國小改到彰化市成功社區活動中心舉辦，以安家長之心。（縣黨部提供）

2022/04/25 15:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕疫情燒進學校！彰化縣從大學到國小都有因學生確診全班停課的情形出現，確診人數增加，因應疫情持續延燒，為安家長之心，即將於今年5月22日舉辦民進黨彰化縣黨職改選，縣黨部今天宣布，北彰化投開票所改到彰化市旭光路成功社區活動中心，取消忠孝國小的投開票所場地。

今年彰化縣將選出10名全國黨代表、49名縣黨代表、1名縣黨部主任委員，彰化縣設2處投開票所，北彰和南彰各一，投票時間5月22日早上8點到下午4點，南彰地點不變，照樣在溪湖糖廠舉辦，北彰由黨部商借彰化市成功社區活動中心，今繳交租借費用，完成借用程序。

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彰化縣黨部主委邱建富表示，半年前就啟動黨職改選的作業，感謝忠孝國小的同意借用；不料，疫情爆發引起社會疑慮，同時黨職民代也特意提醒，黨部從善如流今天上午立即指派專人完成商借社區活動中心。

今年主委改選2搶1，現任中央評議委員楊富鈞和縣議員許書維競逐，全國黨代表15人登記角逐10個席次，其中，縣議員賴澤民、張欣倩、賴清美、王國忠，以及縣議員參選人周君綾、洪子超、施喻琁等人，也都登記參選全國黨代表，競爭激烈。

邱建富呼籲黨員踴躍出席投票，透過民主選舉機制讓民進黨更開放更進步，他並將勸請参選黨職者，投開票當天現場勿設置服務處所，請投完票的黨員儘快離開會場，避免群聚，提高染疫風險。

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