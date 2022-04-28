彰化要光榮！魏明谷狂轟下架「捷運王」 王惠美神回了！

國民黨中常會昨通過提名彰化縣長王惠美爭取競選連任。（記者張聰秋攝）

2022/04/28 13:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨中常會昨通過提名彰化縣長王惠美爭取競選連任，前彰化縣長魏明谷臉書PO文抨擊王惠美，3年多過去了，捷運到南彰化的競選政見都兌現不了，難道再給4年就能找回彰化的光榮？他說，縣民光榮感早就被雲林、南投、苗栗追上，年底該是下架「捷運王」的時候了。

對此，王惠美也不甘示弱回擊指出，自她上任以來，無時無刻不以透過城市改造，讓縣民找回光榮感作為努力方向，從媒體民調來看，彰化這幾年的進步相信大家也有目共睹，但就如同捷運一樣，從來沒有3、4年的時間就可以完工，她將繼續努力改造彰化，讓更多彰化人以身為彰化人為榮。

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魏明谷表示，王惠美說要找回彰化的光榮，其實，王惠美4年前競選縣長時，第一波大海報文宣，就是說要找回彰化的光榮，還說要把捷運開到南彰各鄉鎮，網友因此給了她「捷運王」的封號，4年後她還在說要找回彰化的光榮，他想問一句，台灣燈會誰拒絕的？

魏明谷左轟王惠美放棄主辦台灣燈會、主政薪資全國墊底、人口持續流失，右以離岸風機已開始發電自豪施政績效。

魏明谷指出，他任內好不容易爭取到的台灣燈會，王惠美說不辦就不辦，拱手把彰化的光榮讓給外縣市，所以實在想不透，王惠美現在還在講要追求彰化的光榮，到底是什麼空洞的口號？難道「捷運王」就比較實在了嗎？

捷運到埔心、捷運到二林、捷運到溪湖，4年前選舉時，南彰化各鄉鎮插滿這樣的旗幟，4年後怎不先開口要兌現這些承諾，還在說要找回彰化的光榮？

反觀，他任內擘劃的風光大縣，4年前被王惠美譏笑是「兩光大縣」，如今彰化海濱一隻隻的風機開始發電，事實證明，綠電是領航的產業，台積電為何幾乎要把全國的綠電都收購了，因為這是世界未來的節能減碳的走向。

前彰化縣長魏明谷。（資料照）

今年底縣長選舉，前彰化縣長魏明谷狂酸獲得國民黨競連任提名的王惠美，沒有兌現對彰化人的承諾，南彰蓋捷運跳票，找不回彰化人的光榮，喊出年底下架「捷運王」的口號。（記者張聰秋攝）

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