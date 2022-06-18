接棒林智堅！沈慧虹參選新竹市長：延續幸福施政

新竹市副市長沈慧虹（見圖）接棒林智堅，獲綠營徵召參選新竹市長，她說，將與市府團隊爭取市民認同，延續幸福政績。（記者洪美秀攝）

2022/06/18 18:57

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蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選竹市、蔡適應攻基隆

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨中央選對會今天由黨主席蔡英文拍板徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長、新竹市副市長沈慧虹接棒參選新竹市長。對此，沈慧虹說，這7年半來，她和林智堅市長共同合作，完成許多重大的公共建設，林智堅市長的施政成績有目共睹，她會努力爭取新竹市民的認同，繼續延續幸福施政。

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沈慧虹說，新竹市這幾年的施政，在媒體的民調上，多次獲五星市長的榮耀，也為新竹人帶來莫大的光榮感，她認為，林智堅市長肩負起重任參選桃園市，但也留下一個堅強的市政團隊，肯做事會做事的公部門風氣，這些都是新竹這座城市共享的資產。她會努力爭取新竹市民的認同，繼續延續幸福的施政。

對林智堅獲徵召參選桃園市長，獲國民黨新竹市議會黨團支持參選新竹市長的市議員林耕仁認為，林智堅任期尚未屆滿，就投入桃園市長選舉，違背當初做好、做滿的承諾，很多新竹市民會感到遺憾，且選民的眼睛是雪亮的。

相較於林智堅轉戰桃園市及沈慧虹接棒參選新竹市，藍營的新竹市長人選至今未明朗，而立委鄭正鈐今天也在立法院公開受訪說，願意承擔落跑立委的名號，若黨中央徵召他參選新竹市長，將全力以赴。

對此，身兼國民黨新竹市黨部主委的市議會議長許修睿認為，民進黨新竹市長林智堅轉戰桃園被批是「落跑市長」，鄭正鈐當立委兩年就想落跑，他擔憂恐落得市長、立委雙殺。

許修睿過去也多次強調，若最後黨中央決定提名鄭正鈐，他不會輔選，也不會負選戰成敗之責。

林耕仁則說，不論是沈慧虹還是其他人被提名成為候選人，國民黨都必須沉著應戰，畢竟中央、地方都是民進黨執政，對抗執政優勢，他就是逆風前進，會按既定步調前進，服務市民爭取支持，有信心光復新竹市、藍天再現。

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