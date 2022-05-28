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    合體沈慧虹出席紀錄片首映 林智堅：期待好人選讓幸福政績延續

    新竹市長林智堅和副市長沈慧虹今天北上合體出席紀錄片首映會。（新竹市政府提供）

    新竹市長林智堅和副市長沈慧虹今天北上合體出席紀錄片首映會。（新竹市政府提供）

    2022/05/28 18:07

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅與副市長沈慧虹今天北上出席「宏觀視野─一座城市的空間改造運動」紀錄片首映會，媒體詢問，這是「沈慧虹接棒」新聞後兩人首次合體，是否刻意安排？林智堅說，祕書長陳章賢及市府一級主管都有來，非刻意安排，但他也強調，期待好人選延續城市幸福政績。

    林智堅說，紀錄片講的是新竹這個城市的改造運動，市府包括副市長沈慧虹、祕書長陳章賢和市府一級主管都有來，並非刻意安排。

    媒體詢問，副市長沈慧虹和政務顧問鄭宏輝顧問，誰比較適合當接班人？林智堅強調，沒有所謂接班人的問題，是幸福政績要一棒接一棒。在新竹還有許多很優秀的人才，但要找到一個人民期待且得到人民支持的人選，這個才是關鍵。

    媒體追問，這一棒之後由副市長接棒，是不是最適合的？因為最了解政績如何延續。林智堅說，沈副市長是上任後就到市府擔任交通處長，大家都知道竹科在新竹，新竹交通問題一直都相當棘手。沈副市長過去長時間在交通的專業領域，也曾經在台北市政府、公路總局服務，後來來到新竹市府，擔任副市長職位也有6年時間，可以說是一起為這座城市努力、改造這個城市，尤其是交通專業和溝通能力及溫柔堅定的特質，確實是一個很好的人才。

    是否針對接棒一事討論過？林智堅說，這段期間大家都忙於市政和防疫，沒有針對選舉事情談過。即使接棒消息曝光後，一樣忙市政規劃，並未討論選舉的事。

    對於個人的下一步？林智堅強調，大家都知道現在因疫情關係，所有地方首長都投入很大的心力在防疫工作，大家一邊要防疫、一邊市政工作要持續推動，他認為，只有先把防疫工作做好，不管是選舉或是個人下一步，都應在之後才討論。

    針對接棒名單心提前曝光、是否擔心見光死？林智堅重申，選舉的事現在不需太擔心，因為現在民眾比較在意的是疫情能不能守住，能夠及早脫下口罩，恢復正常生活。他認為關鍵是疫情過後如果進入選舉階段，希望說服市民支持一個好的人選。

    新竹市長林智堅受訪時說，疫情後，期待好人選讓幸福政績延續。（新竹市政府提供）

    新竹市長林智堅受訪時說，疫情後，期待好人選讓幸福政績延續。（新竹市政府提供）

    新竹市長林智堅和副市長沈慧虹今天北上合體出席紀錄片首映會。（新竹市政府提供）

    新竹市長林智堅和副市長沈慧虹今天北上合體出席紀錄片首映會。（新竹市政府提供）

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