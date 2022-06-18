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    唐獎頒給洋五毛？ 沈榮欽盤點獲獎人幫中國洗白事蹟

    唐獎第5屆「永續發展獎」18日由聞名全球但也具「五毛」爭議的總體經濟學家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs，見圖）得獎，沈榮欽盤點薩克斯過去為中國洗白的事蹟，酸批唐獎超過諾貝爾獎「指日可待」。（彭博資料照）

    唐獎第5屆「永續發展獎」18日由聞名全球但也具「五毛」爭議的總體經濟學家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs，見圖）得獎，沈榮欽盤點薩克斯過去為中國洗白的事蹟，酸批唐獎超過諾貝爾獎「指日可待」。（彭博資料照）

    2022/06/18 18:50

    〔即時新聞／綜合報導〕唐獎第5屆「永續發展獎」18日公布得主，由聞名全球

    但也極具爭議的總體經濟學家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）得獎，教授沈榮欽盤點薩克斯過去種種為中國洗白的爭議事蹟，酸批唐獎頒給與極權為伍的學者，超過諾貝爾獎「指日可待」；作家顏擇雅也認為，薩克斯「志大才疏」，唐獎選擇了一個極有名但也極具爭議的對象。

    貼文內容，唐獎教育基金會今（18）日公布，第5屆唐獎永續發展獎由曾任三屆聯合國特別顧問、現任哥倫比亞大學永續發展中心主任的總體經濟學家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）獲獎。

    對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽批評，薩克斯過去收了阿聯贊助，就不斷提升阿聯全球快樂指數排名，並為阿聯「快樂部」背書。此外，沈榮欽也再次回顧2021年所撰關於薩克斯的文章，盤點薩克斯種種親中的「五毛」事蹟，沈榮欽諷刺表示，「唐獎如此鍾愛與極權為伍的學者，想必超越諾貝爾獎指日可待」。

    根據沈榮欽撰文指出，薩克斯除了其「震盪療法」（Shock Therapy，或譯休克療法）經濟理論頗具爭議外，他過去更曾寫過配合中國大外宣，批評外界指控中國在新疆屠殺不合理的文章，甚至曾為中華能源基金委員會（CEFC）與聯合國牽線，辦理論壇不斷讚揚中國「一帶一路」，內線交易醜聞被踢爆後就馬上關閉推特。

    沈榮欽也表示，薩克斯2010年著作《終結貧窮》（The End of Poverty）曾熱銷，讓他登上《時代雜誌》封面，一時間聲名大噪，但後來不斷有專家學者提出新證據，證明薩克斯的計畫不可行，連微軟創辦人比爾‧蓋茲都公開批評並拒絕贊助，薩克斯的光環也逐漸消失，他也變成了「世界上最知名的中共五毛」。

    沈榮欽說，如今任何人在訪談中批評中國人權，就會被薩克斯憤怒反擊，並用和中國外交部一樣的口氣質疑，「批評新疆人權的人，你們去過新疆嗎？」

    作家顏擇雅也針對薩克斯獲獎消息貼文 表示，唐獎或許太想打開知名度，選擇了一個極有名但也極具爭議的對象。顏擇雅表示，她對薩克斯的評價是「志大才疏」，撇開拿錢親中爭議不談，「他想實現的夢想往往超過他的能力」。

    顏擇雅表示，唐獎選擇薩克斯也有錦上添花之嫌，薩克斯口才極佳、募款能力強，多個幾百萬給他，「對他來說根本不算什麼」。

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