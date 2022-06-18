大種電時代 國防部：配合政策提供營區讓廠商設置太陽光電

國防部表示，配合行政院推動「中央公有屋頂與國有土地設置太陽能政策」，促進能源多元化及自主供應，國軍在不影響戰備任務遂行下，評估營區場址適宜性，提供廠商設置太陽光電，逐步提升營區重要設施能源安全的目標。（資料照）

2022/06/18 17:29

〔記者吳書緯／台北報導〕政府推動再生能源政策，國防部表示，配合行政院推動「中央公有屋頂與國有土地設置太陽能政策」，促進能源多元化及自主供應，國軍在不影響戰備任務遂行下，評估營區場址適宜性，提供廠商設置太陽光電，逐步提升營區重要設施能源安全的目標。

國防部近期向立法院提交海空戰力特別預算案書面報告；針對可能發生的嚴苛能源供需情境，國防部指出，平時情境的電力均由台電供應，遇電力中斷期間，營區均以發電機含不斷電系統等方式備援，而國軍為因應各項任務及突發狀況，已購置移動式發電機（1KW至60KW規格不等），可滿足各單位、營區的緊急供電需求。

請繼續往下閱讀...

至於平時情境下的油料供應，國防部指出，國軍油料由契約商台灣中油供補，油料購牌價採浮動式計價，依「低點下訂、預算節約」策略購油，目前供補作業正常，現存各式油料均能滿足作業需求，不影響戰備任務。

針對戰時情境，也就是防衛作戰時期的電力供應，國防部指出，國軍依作戰任務盤點戰時重要指揮中心、指管通訊、聯合情監偵系統、醫療院所及後勤廠庫 等必要設施，均已建置發電機等備援方式，因應電力中斷狀況，此外依經濟部「電源不足時期限制用電辦法」，國軍戰時優先供電，而國軍所規劃各式機動載具武器系統，均已考量自備發電的設計，可滿足機動作戰電力需求。

至於戰時油料供應，國防部說，目前國軍油料現屯量均高於戰備存量，其中外島已按作戰期程屯儲戰備存量，可滿足各式裝備用油需求，戰時供補國軍作戰運用無虞，且依「石油管理法」規定，今年度的石油安全存量，政府儲油為46日、業者儲油為92日，估計全國可使用的石油計138日量，全台亦有2491座公民營加油站，亦可供民生及各作戰區使用。

國防部提到，國軍權衡作戰及電力、儲油等「國家關鍵基礎設施」對作戰任務影響，考量敵軍行動，評估對我作戰任務、持續戰力、通信指管、軍心士氣等攸關整體軍事任務進行，均列屬重要目標防護範疇，而相關部屬秉持外圍警戒、中層阻殲、核心固守之重層防護原則，並整合地方警力、民防團隊與全民總力，納入整體防護規劃。

最後，國防部指出，「提升電力供應韌性」，國軍目前電力來源，主要仰賴台電供應，一旦台電供電中斷，即啟用發電機備援方式，因此配合行政院推動「中央公有屋頂與國有土地設置太陽能政策」，促進能源多元化及自主供應，國軍在不影響戰備任務遂行下，評估營區場址適宜性，透過「太陽光電標租」規定，提供廠商設置太陽光電，逐步提升營區重要設施能源安全的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法