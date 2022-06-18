媒體問轉戰新北？潘孟安抓頭：哪ㄟ又問這趴？

行政院長蘇貞昌今天上午出席高雄機廠遷建潮州典禮，媒體詢問林智堅轉戰選桃園問題時，意外有媒體順便問蘇貞昌，對於是否贊成潘孟安（左二）選新北的意見，讓一旁的潘孟安無奈直抓頭，直說「哪ㄟ又問這趴來？」（記者蔡宗憲攝）

2022/06/18 11:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕行政院長蘇貞昌今天上午出席高雄機廠遷建潮州典禮，媒體詢問林智堅轉戰選桃園問題時，意外有媒體順便問蘇貞昌，對於是否贊成潘孟安選新北的意見，讓一旁的潘孟安無奈直抓頭，直說「哪ㄟ又問這趴來？」

對於黨內年底縣市長選戰問題，蘇貞昌表示，看到潘縣長、林智堅市長政績卓越，深受肯定，國人對他們有很高的期待，這是很自然的事情。而關於怎麼樣提出符合民眾期待的人選，來為地方做建設是黨的責任；行政院的工作，就是把政務做好，拚經濟、顧疫情，我們希望讓臺灣都能夠好人才，把事情做好出來，讓國家愈來愈好。

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這個傳聞主要是新北市議員參選人卓冠廷，日前談及民進黨新北市長提名人選，他認為即將任滿且執政有口碑的屏東縣長潘孟安，以及基隆市長林右昌，都是戰力值跟經驗值兼具的合適人選。

但潘孟安多次強調，新北市是台灣最大人口縣市，可以說是來自各縣市移民的新故鄉，願意為新北付出的人很多，只要願意認同新故鄉，都是為新北打拚的好人選，他相信民進黨人才濟濟，個人沒有規畫，也以屏東縣政為主。

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