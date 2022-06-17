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    首頁　>　政治

    駁斥蔣萬安 羅秉成：公眾政治人物任意指摘有失偏頗

    行政院長蘇貞昌遭國民黨立委蔣萬安指責輕忽疫情，政院提出駁斥。（本報資料照）

    行政院長蘇貞昌遭國民黨立委蔣萬安指責輕忽疫情，政院提出駁斥。（本報資料照）

    2022/06/17 15:53

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌在臉書貼出日前確診的指揮中心指揮官陳時中等人的自拍照，說今年染疫患者99.6%都呈現無症狀或輕症，絕大多數居家照護後就能自行康復。國民黨立委蔣萬安抨擊蘇揆身為全國最行政首長，不應該帶頭輕忽疫情對民眾的危害。對此，行政院今天下午提出駁斥。

    政院發言人羅秉成表示，指揮中心每日均會公布相關防疫資訊與數據，其中有關99.6%的確診者均為輕症與無症狀等資訊，其本意很清楚是籲請民眾面對此波疫情「戒慎而不恐懼」，並將此客觀事實與數據告知染疫民眾無須過度恐慌，且在政策上要把醫療資源留給照顧中重症，或是有可能引發中重症的高風險族群，像是高齡長輩、慢性病患者，或是需加強照顧的嬰幼兒，凡此都是政府現階段的醫療照顧重點。

    羅秉成強調，衛福部在疫情發展初期就已將疫情發展跡象率先通報給世界衛生組織（WHO），行政團隊在這兩年多來也莫不戰戰兢兢，不敢稍懈，而指揮中心每日召開記者會或發布新聞稿，公布疫情發展狀況及相關防疫資訊，公開透明，盡心盡力，沒有任何人會輕忽疫情，而身為一個公眾政治人物之言行應為人表率，類此任意指摘他人輕忽疫情的批評，違乎事實，有失偏頗，大可不必。

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