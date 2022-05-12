挽救本土語言傳承危機 政院拍板300億國家語言整體發展方案

行政院長蘇貞昌主持院會，拍板「推動國家語言整體發展方案」。（資料照）

2022/05/12 14:58

〔記者李欣芳／台北報導〕文化部的調查發現，台灣面臨本土語言傳承的危機，行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板文化部整合相關部會提出的「推動國家語言整體發展方案」，預計5年投入300億元，包括要加速訪談耆老與專業領域人士，來採集保存珍貴語料，擴大辦理全國性本土語言及藝文競賽、營隊、獎勵及培育母語家庭與社區等活動。

文化部表示，台灣是擁有多元語言文化的國家，但目前除台灣華語外，台灣台語、台灣原住民族語、台灣客語、馬祖語及台灣手語等均面臨不同程度危機，發生嚴重的世代斷層。

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文化部為此綜整原民會、客委會與教育部等部會語言業務及經費需求，共同提出「推動國家語言整體發展方案」，朝「靜態」、「動態」兩大方向，規劃「加強語料保存」、「標準化書寫系統」、「強化教學資源」、「辦理語言認證」、「營造友善環境」、「擴增推廣活動數量及規模」、「輔助資源」等七大執行策略，將整合資源及系統性的從家庭、社會及學校等不同領域共同推動，以提升政策加乘效益。

在語料保存方面，將以錄影錄音方式訪談耆老及專業人士，並加強台灣台語、馬祖語及台灣手語語料的蒐集與保存，完備各語語料庫，以作為未來推動數位科技應用的基礎；過去持續辦理的各國家語言認證，未來也將優化認證題庫及實施線上施測，並加強推廣鼓勵全民參加認證，以增加師資培育的來源。

此外，也將推動社會擴大辦理全國性本土語言及藝文競賽、營隊、獎勵及培育母語家庭與社區等活動，邀請全民及社區共同參與，期能撒豆成兵、遍地開花；而為提升年輕人使用興趣，將擴展影視音傳播節目的類型及質量，以建構國家語言學習與使用的友善環境，打造學習各本土語言成為新時代潮流文化，並將與民間合作發展有聲書、動漫、遊戲等多元跨領域應用內容；同時，將加強推動本土語言師資培育、教學、推動沉浸式幼兒園、完備各語直播共學平台等。

蘇貞昌表示，在過去威權時代被打壓，我們的母語沒有斷，現在沒有被打壓、自由發展，反而有瀕臨危險的危機，語言的快速流逝，已到了存亡絶續的關鍵時刻。因此，去年10月，文化部依「國家語言發展法」規定召開首屆「國家語言發展會議」，他就親自出席；今年1月我更指示成立「國家語言推動會報」，由他擔任召集人， 政府下定決心，希望集跨部會的資源與力量，振衰起敝，讓國家語言能夠永續發展。

蘇貞昌指出，政府的語言政策，雙軸併行，一方面成立國家語言推動會報，落實國家語言的保存與發展，另一方面，也致力提升國人英語力，「我們不是要推動一個國語、一個英語的雙語政策」，台灣不會硬性地要求國人普遍會講兩種不同的國家語言，英語也不會是我們的官方語言，所以，在高中以下學生，依據108課綱，三、四年級起，每週會實施英語文課，然而要在其他領域／科目以雙語來授課，這是鼓勵的性質，政府不會在國民基本教育階段，全面要求老師以全英語來教數學、歷史等專業科目。

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