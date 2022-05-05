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    首頁　>　政治

    政院通過修法 服役逾10年官兵遺族比照榮眷照顧

    行政院長蘇貞昌主持院會通過修法，服役逾十年官兵遺族比照榮眷照顧。（資料照）

    行政院長蘇貞昌主持院會通過修法，服役逾十年官兵遺族比照榮眷照顧。（資料照）

    2022/05/05 12:20

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為加強對國軍官兵眷屬的照顧，今天上午由行政院長蘇貞昌主持院會，通過修正「兵役法」第44條，明定官兵服役10年以上若不幸亡故，遺族得比照國軍退除役官兵遺眷，由退輔會依相關法令照顧。

    根據現行規定，由於軍中服現役10年以上的官兵，可向退輔會申請核認為無服務照顧期限的第一類退除役官兵（榮民），但未及退伍除役並向退輔會申請核認為榮民前，即不幸因病或意外等亡故者，尚無「國軍退除役官兵輔導條例」所稱的退除役官兵資格。

    國防部考量官兵對國家的貢獻與服役10年以上退伍除役官兵等同，其遺族除了經國防部撫卹照顧外，確實有比照榮民遺眷照顧的需要；因此，向行政院提出修正「兵役法」第44條，增列曾服現役10年以上亡故官兵的遺族，得比照國軍退除役官兵遺眷，由退輔會依相關法令照顧。

    不過，這次修法也增訂，若官兵服現役10年以上亡故者，因酒後駕駛動力交通工具、施用毒品、犯罪自殺，或從事其他違法行為致死者，不適用上述修法內容。

    國防部表示，這項修法將由行政院送請立法院審議，公布施行後，有助提升國家對國軍官兵眷屬的照顧。

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