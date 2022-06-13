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    蘇貞昌視察漁港 待法拍船竟「長樹」佔精華位

    蘇貞昌視察鹽埔漁港，發生船長樹的意外插曲。（記者陳彥廷攝）

    蘇貞昌視察鹽埔漁港，發生船長樹的意外插曲。（記者陳彥廷攝）

    2022/06/13 10:31

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院長蘇貞昌昨天回屏東視察石斑魚產業及相關沿近海漁業，中午至新園鄉鹽埔漁港視察時卻意外直擊1艘漁船停泊在港邊多時，船上甚至已遭雜木「落地生根」，被笑稱「船長樹」，他當場要求相關單位移置，不要讓這種接近廢棄物的物體佔用港口的精華停泊區域。

    蘇貞昌昨天到屏東視察相關產業，其中新園鹽埔地區爭取已久的卸魚場及國際冷鏈加工廠，蘇揆昨天強調「經費已揣便便」，要相關單位儘速設置嘉惠產業，並要農委會及縣政府規劃出一次到位的設備，不要到時還要追加，造成未來運行上的困擾。

    蘇貞昌裁示後原已要搭車離去，但在走路過程中，卻眼見當地1艘破爛漁船橫陳碼頭精華地區，且周遭沒有大樹，但船上竟然已長大兩棵小樹，顯見閒置此地已久。

    由於當地不僅是港區精華地帶，更是未來卸魚場漁船靠泊卸魚處，蘇貞昌見狀即停下腳步，略顯不悅的指示農委會及漁業署要儘速處理。

    蘇貞昌說，他最擔心的就是這種事情，要是到時候卸魚場設置完成，但卻又要花時間把這類閒置的漁船拖走，就會拖延到整個工程的啟用，更不用說船上還長出了樹，明顯就是荒廢在此非常久的時間，質疑為何沒有人著手處置。

    現場傳出，該艘船因為法院裁定要法拍，但卡在作業流程多年無法順利拍出，也找無處所可置放，在幾近「漂泊」後，於現地長駐。

    蘇貞昌則指示，無論如何，這個泊區未來就是不能有任何船隻堵塞，難道要到真的影響卸魚進度時才要處理？重申要相關單位儘速處理。

    據了解，在東港及鹽埔泊區都有這類似情形的零星船隻，有的是當初買來報廢船要累積作為造新船的噸數，但因各種因素未造新船而不斷閒置港邊，有的則是待法拍卻長期無法拍出，雖然為數不多，但在其它漁船出入上的確形成部分困擾。

    蘇貞昌視察鹽埔漁港，發生船長樹的意外插曲。（記者陳彥廷攝）

    蘇貞昌視察鹽埔漁港，發生船長樹的意外插曲。（記者陳彥廷攝）

    蘇貞昌視察鹽埔漁港，發生船長樹的意外插曲。（記者陳彥廷攝）

    蘇貞昌視察鹽埔漁港，發生船長樹的意外插曲。（記者陳彥廷攝）

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