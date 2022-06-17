43年最全面修訂！美參議員提案擴大對台安全援助 認主要非北約盟邦

聯邦參議院外委會主席梅南德茲。（路透）

2022/06/17 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕在中國不斷對台文攻武嚇的大背景下，美國2名參議員於美東時間週四（16日）提出了一項法案，希望藉此大幅增加對台灣的支援，其中包括美國對台提供數十億美元的安全援助，並修法鞏固美國與台灣之間的非官方關係。

根據《路透》報導，民主黨籍的聯邦參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）16日提出這項名為「台灣政策法」（Taiwan Policy Act of 2022，暫譯）的法案。

請繼續往下閱讀...

內文明示，美國將對中國任何以武力犯台的行為施加嚴厲制裁，同時預計在未來4年向台提供45億美元（約合新台幣1339億）的軍用融資，並將台灣列為「主要非北約盟邦」。

提案的兩位參議員表示，這將是自1979年《台灣關係法》推出以來，美國對台政策最全面的修訂。

梅南德茲發表聲明表示，「在中國政府持續脅迫並試圖孤立台灣之際，美國支持台灣人民及其民主體制的深度與強度不應受到質疑或模糊」；葛瑞姆則直言，若美國在中國威脅侵略台灣時表現軟弱，危機只會變得更糟。

梅南德茲說，「台灣政策法」將釋放一項明確的訊息，即中國不應重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的覆轍。

本法案最快將在下週送交參議院進行投票表決程序，截至目前，中國駐華盛頓大使館尚未對此發表回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法