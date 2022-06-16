國民黨苗栗提名之亂！鍾東錦批黨中央不懂基層 再喊參選到底

積極爭取國民黨參選下屆縣長的苗栗縣議會議長鍾東錦，在縣內各重要路口掛上「打贏苗栗這一仗」新的競選看板。（記者張勳騰翻攝）

2022/06/16 19:47

〔記者張勳騰／苗栗報導〕積極爭取代表國民黨參選苗栗縣長的苗栗縣議會議長鍾東錦，今天在縣內各重要路口掛上「打贏苗栗這一仗」新的競選看板，他重申，黨中央應由民主機制來推出苗栗縣長參選人，建議黨中央電話訪查，徵詢18鄉鎮市泛藍首長及民代等人意見或民調PK，而不是由幾個人密室決定。鍾東錦強調，若沒有給他一個信服的理由，不排除參選到底。

鍾東錦18鄉鎮市祈福傾聽之旅已屆尾聲，面對不少地方人士的勸進聲浪，鍾東錦陣營今天再度在縣內各重要路口掛上新的大型競選看板，展現爭取黨內提名的決心。

請繼續往下閱讀...

鍾東錦今天受訪仍重申程序正義，他質疑，為什麼其他縣市有民調等機制，苗栗縣就不行？他要求黨中央應有公平、公正的民主機制。

鍾東錦指出，黨中央也可以用電話訪查的方式，去詢問18鄉鎮市泛藍的縣議員、代表、鄉鎮市長、里鄰長、各地民眾服務站、各黨部團體等人員，總數逾500多人，去聽取這些地方菁英的聲音，看到底誰能代表國民黨拿下縣長？而不是關起門，由幾個人就決定提名人選，完全不懂基層真正聲音。

鍾東錦也建議，想爭取黨內提名者，也可各找3家民調公司來PK，若他的人品、口才等各種條件不如人，他理當信服；他強調，若沒有給他一個信服的理由，他要如何向支持者交代？到時他無路可退，就不排除參選到底。

另一位積極爭取黨提名的前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘則說，他持續勤走基層爭取選民支持，也表達自己參選的理念；但黨中央最後提名誰，他都尊重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法