徐志榮拒絕國民黨徵召參選下屆苗縣長 鍾東錦建議快辦初選

身兼國民黨苗栗縣黨部主委，同時持續爭取黨提名參選下屆縣長的縣議長鍾東錦（中），今天上午在西湖鄉辦理「感恩之旅」。（民眾提供）

2022/05/31 12:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨下屆苗栗縣長參選人懸而未決，提名作業也被外界批評亂糟糟。國民黨昨表示，中央選戰策略會報昨下午開會討論，決議建議徵召現任立委徐志榮參選。徐志榮今天上午在立法院中興大樓召開記者會，再次表態不會參選，並鞠躬對大家說「對不起，請原諒我。」

身兼國民黨苗栗縣黨部主委，同時持續爭取黨提名參選下屆縣長的縣議長鍾東錦，今天上午在西湖鄉辦理「感恩之旅」。鍾東錦稍早受訪表示，若徐志榮堅持不願意代表國民黨參選，他建議黨中央，有意參選的優秀、有能力的候選人都可列入進行民調或初選，用最科學的方法，找出最能夠代表國民黨勝選的人。

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鍾東錦認為，其他黨派的候選人已經就位，國民黨也不宜再拖，再拖下去會把國民黨的選情拖垮掉。

對於舉辦民調或初選，鍾東錦也認為「時間還夠」，他並舉國民黨艱困選區的高雄市為例指出「什麼時候推人都不重要」，但苗栗縣只要黨員一起努力，一定可以為苗栗打贏這場選戰。

鍾東錦表示，他的感恩之旅目的，即是持續走訪18鄉鎮市傾聽民意，鞏固國民黨基本盤；不管如何，黨內同志都要一起努力。

另，之前獲地方藍營連署推薦的前苗栗農田水利會長謝福弘則表示，他一向秉持「不主動、不爭取、不內訌」原則，但他也一直在基層勤走拜訪，一切遵照黨中央的決定。

民進黨已經徵召前頭份市長徐定禎參選下屆苗栗縣長，他目前也勤跑基層，積極拜訪各鄉鎮市長、各級民代及民眾等。徐定禎今天再次表示，國民黨誰能出線，他都尊重；他已針對本屆參選縣長敗選原因進行檢討並改進缺失，再次征戰，並依照既定步伐前進，對勝選相當有信心。

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