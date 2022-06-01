國民黨提名亂糟糟 苗栗藍天恐變綠地

國民黨中央前天宣布欲徵召立委徐志榮參選下屆苗栗縣長，徐志榮昨公開表態，拒絕接受徵召參選。（記者廖振輝攝）

2022/06/01 05:30

中央「蠻幹」不管地方意見 基層直斥「不想玩了！」

記者張勳騰／特稿

國民黨中央前天宣布欲徵召立委徐志榮參選下屆苗栗縣長，徐志榮昨卻公開拒選，「趕鴨子上架，結果架上的鴨子卻飛了」，如今整個黨提名作業回到原點，布局最久的苗栗縣議會議長鍾東錦再度拋出盼黨中央能透過公平的初選機制產生參選人，再把球丟回黨中央；這次國民黨的提名作業，是歷來最混亂的一次，讓不少基層黨員看不下去，直批再亂下去，可能「藍天變綠地」！

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趕鴨上架卻飛了 黨提名作業回原點

下屆苗栗縣長選戰，鍾東錦兩年前即開始布局，他甚至接下苗栗縣黨部主委，尋找資源支付黨工薪資，並舉辦百場公投說明會，厚植自己基層實力。

但在爭取提名過程，鍾因過去的前科與案底，被黨主席朱立倫當面告知不可能提名他，鍾因而大張旗鼓召開記者會自清，沒想到他的「脫稿演出」，自爆早年涉及通姦及殺人未遂罪，社會輿論譁然及網路社群熱議，鍾原想誠實面對，反出現負面效應，讓鍾團隊始料未及。

但迄今挺鍾人士勸進聲浪不斷，最近鍾東錦也展開十八鄉鎮市祈福傾聽之旅，感謝鄉親支持四大公投，也聽取鄉親的意見，不少鄉親也為他送暖，甚至要他奮戰到底。如今徐志榮拒選，鍾則再度向黨中央喊話，希望透過公平、公正、公開的初選機制，找出最能夠代表國民黨取得勝選的參選人。

據了解，徐志榮不願接受徵召的原因，除他所說為了盡孝道等因素，他深知接受徵召後，必須耗費很大的精力去整合地方派系等，包括鍾東錦的未來動向，以及挺鍾派人士服不服氣、會不會扯後腿等？尤其，提名過程所衍生的紛紛擾擾，依徐的個性並不喜歡如此。

至於前農田水利署苗栗管理處長謝福弘，是在無人有意願投入選舉情況下，才獲前縣長傅學鵬及縣長徐耀昌等人力薦，開始拜訪各鄉鎮市要角，後來因鍾東錦等人動作頻頻，謝雖表示有意讓賢，仍持續走訪基層，鮮少在公開場合露面，因而知名度不如鍾東錦及徐志榮。

地方藍營人士直批，黨中央在桃竹苗的縣長提名作業「手法一致」，都是先設定人選，不管地方人士意見，根本是「蠻幹」，整個提名作業與地方民意有落差，欲爭取提名者被搞得心力交瘁，抬轎者也意興闌珊，直斥「不想玩了」！

距大選僅剩半年多，代表藍營征戰的人選懸而未定，基層黨員信心漸失，各派人馬各擁其主，這一局若再持續亂下去，西部縣市唯一未曾綠化的「藍天」，真有可能變「綠地」。

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