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    鍾東錦曾承諾當主委不選縣長 江啟臣：主席不一樣了

    立委江啟臣。（資料照）

    立委江啟臣。（資料照）

    2022/06/01 12:35

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨苗栗縣長提名也陷混亂，爭取參選苗栗縣長的國民黨苗栗縣黨部主委、議長鍾東錦傳出曾允諾擔任主委就不選縣長，國民黨前主席、立委江啟臣今證實此事，但江也指出，那是前年的事情，不是說不能變，而且現在主席也已不一樣了。

    江啟臣今午接受廣播節目專訪，對於國民黨近期在桃園市長、苗栗縣長提名的相關爭議，江說，苗栗的提名要去思考，問題是出在立委徐志榮身上？還是地方系統派系？要尊重這些人意見，有最大公約數，最後不要變成反對力量，應該才是徐志榮在擔心的。

    對於外傳鍾東錦曾承諾擔任黨部主委就不選縣長，江啟臣表示，前年找鍾當主委，請時任的黨秘書長李乾龍協調，前縣長劉政鴻、縣長徐耀昌都有溝通，最後就是推鍾出來擔任主委，當時沒有要選縣長，甚至大家有默契由水利會前會長謝福弘出來準備選縣長。

    江啟臣指出，當時其實也沒有徐志榮選縣長的選項，徐當時沒表達意願，也從未提過要選縣長。現在鍾東錦要出來挑戰縣長，是個人選擇，不是說不能變，何況現在的黨主席也不一樣了，有改變了，參不參選都是個人自由。

    江啟臣認為，黨主席對於提名有最後決定權，如果國民黨要徵召徐志榮，徐也希望是在會贏的狀況下參選，任何被徵召的人都不希望被徵召後前面是充滿荊棘，黨中央要盡權力排除，若是徵召，黨中央總是要負一些責任。

    針對桃園市長提名，江啟臣則表示，他在2天前有跟國民黨立委呂玉玲在議場聊天，知道呂心中充滿無奈，認為可以讓她先知道，做好準備，但為了桃園要贏，呂沒有辦法有其他選擇。

    江啟臣認為，已被徵召參選桃園市長的前行政院長張善政應趕快找呂玉玲聊一聊，把心結解開，才有辦法幫忙輔選，黨中央和張有責任，「候選人就是最小的」。

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