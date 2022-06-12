國民黨苗栗縣長提名亂！謝福弘化被動為主動 鍾東錦喊開放參選

前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘，近日在苗栗縣內重要路口豎立起大型競選看板，化被動為主動，積極爭取黨中央提名。（記者張勳騰攝）

2022/06/12 22:06

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國民黨下屆苗栗縣長提名作業仍停在原點，前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘近日在重要路口豎起大型競選看板，化被動為主動，展現積極爭取提名態勢；部署已久的苗栗縣議會議長鍾東錦面對勸進聲浪不斷，今天強調，採民調產生最能勝選參選者，才合情合理，若黨中央無法判斷，就採開放參選。

藍營下屆苗栗縣長提名作業，迄今仍未定案，距年底選舉不到6個月，人選仍沌未明，是歷屆縣長選戰所罕見，讓藍營基層焦慮不已。

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之前被點名的立委徐志榮及前縣長劉政鴻均表態不選，僅剩鍾東錦及謝福弘力爭，鍾東錦仍持續展開18鄉鎮市祈福傾聽之旅，聽取地方意見，面對不少支持者不斷勸進，甚至要求鍾跳出來宣布參選。

鍾東錦今天受訪指出，他仍要求黨中央透過公平、公正、公開的初選機制，可採用民意調查或是對比式民調，以最科學的方法，找出最能夠代表國民黨取得勝選的參選人，才合情合理。

鍾東錦強調，未進行民調即採徵召方式，對他相當不公平，他是好是壞，非黨中央來認定，應由苗栗縣民來決定，若黨中央無法判斷，他希望能開放參選，選完後還是國民黨籍。

對爭取黨提名一向秉持「不主動、不爭取、不內訌」原則的謝福弘，除日前開始打電視廣告，強調他擁有38年的中央與地方部會的行政經驗及說明他的參選理念，近日也陸續在縣內各重要道路豎立大型競選廣告。

謝福弘指出，他一直在勤走基層，而18鄉鎮市的支持者已按捺不住，要他不能再沈默以對，因而他化被動為主動，積極爭取黨提名；至於黨中央最終提名誰？他都尊重。

苗栗縣議會議長鍾東錦（前排左三）仍持續展開十八鄉鎮市祈福傾聽之旅，爭取地方人士支持。（記者張勳騰翻攝）

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